Federico Rossi: giovane scomparso da Savona il 17 ottobre, le sue ricerche anche nella nostra provincia

Non c'è pace per la famiglia di Federico Rossi, il giovane 24enne che già altre volte e per alcuni mesi si era allontanato dalla famiglia e dalle strutture di cura dove seguiva una terapia per alcuni problemi di salute, risultando irraggiungibile anche per diverso tempo.

Dallo scorso 17 ottobre Federico, dopo essere uscito per ricevere un vaccino, non ha infatti più fatto ritorno alla struttura dov'era seguito e dove, pare, il rapporto col personale fosse buono. Secondo quanto riferito, con sé non aveva nemmeno il cellulare, cosa che lo ha reso irreperibile.

La preoccupazione del padre è forte, siccome il giovane necessita una certa continuità nelle cure, che ovviamente così non gli può essere garantita, tanto che ha deciso di rivolgersi ancora alla trasmissione "Chi l'ha visto?" di Rai 3.

Proprio grazie anche alla diffusione della notizia sulla rete nazionale, nella scorsa primavera Federico era stato ritrovato a Tolone. E proprio in direzione Francia si sta battendo una delle piste più accreditate, in quanto l'ultimo incontro con la fidanzata (anch'ella al momento irreperibile) era avvenuto proprio oltralpe.

L'incertezza però è molta e non si escludono altre ipotesi.