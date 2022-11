Sanremo: ricorso della Canottieri per la concessione, Menozzi "Verrà rinnovata fino a dicembre 2023"

Il Comune di Sanremo ha confermato che la concessione alla Canottieri andrà avanti fino al 31 dicembre 2023. Abbiamo infatti chiesto all’Assessore competente, Mauro Menozzi, un commento dopo l’accoglimento da parte del Tar Liguria, del ricorso della Canottieri contro il Comune e nei confronti della ‘Porto di Sanremo Srl’, che si è aggiudicata i lavori per il restyling e la gestione del futuro ‘Porto Vecchio’ della città dei fiori.

“Ho parlato con gli uffici – ha detto Menozzi – anche se devo ancora leggere la sentenza e, in funzione di questo, dovremo emettere un provvedimento per la prosecuzione dell’attività, fino alla scadenza delle concessioni demaniali marittime, ovvero alla fine del prossimo anno. L’associazione potrà rimanere così come è oggi, allo stesso modo delle altre associazioni, che saranno spostate solo dopo l’aggiudicazione finale della gara. Nel documento verrà evidenziato che potranno rimanere nel loro luogo di attività, salvo eventuali proroghe che saranno emanate dal Demanio”.

La Canottieri, che ricordiamo ha la concessione marittima nel porto di Sanremo, ha deciso di opporsi contro la revoca della stessa, in relazione ai futuri lavori del porto. Il comune, infatti, aveva informato la Canottieri, motivando la revoca per la necessità del recupero e riqualificazione del ‘Porto vecchio’, manifestando la disponibilità alla conclusione di un accordo sostitutivo della concessione.

Menozzi ha confermato che la Canottieri, come tutte le altre associazioni che hanno concessioni all’interno del porto vecchio, sarà spostata solo quando sarà chiusa la procedura della gara e in funzione del crono programma: “Quello che sappiamo oggi – prosegue Menozzi – è che le concessioni scadono il 31 dicembre 2023 ma, non conoscendo ancora come si evolveranno il bando e i lavori del porto, al momento rimangono tali. Sicuramente, nel futuro approdo sono previsti gli spazi per le attuali attività, senza dimenticare che la Canottieri è anche fuori dalla perimetrazione del progetto”.

La Canottieri si è resa disponibile, a determinate condizioni ed entro certi limiti, a stipulare un accordo sostitutivo proponendo, in luogo della revoca, una sospensione della concessione, destinata a riprendere efficacia al termine dei lavori, con gli adattamenti necessari per la mutazione luoghi. Ora il Comune emanerà la proroga della concessione di oltre un anno, ma rimane da capire se la Canottieri tornerà alla carica o meno sul piano legale.