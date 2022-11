Triora Halloween, parla il Sindaco Di Fazio: "Le code? Il problema è chi ignora l'esplosione a Molini"

Il ritorno di Triora Halloween ha portato festa e polemiche per la gestione della viabilità. A distanza di alcune ore abbiamo contattato l’amministrazione comunale per analizzare l’accaduto dopo i post negativi visti in questi giorni su Facebook. Navetta troppo piccola per Halloween

Il problema? A detta di molti, la scelta di usare navette da soli 8 posti. Mezzi non sufficienti a gestire l’afflusso di gente previsto per l’evento (sold out con 3mila biglietti venduti ndr). “È davvero questo il problema o forse ignorare che c’è stata una esplosione a Molini di Triora per cui 6 ragazzi del territorio stanno lottando per salvarsi? - chiede Massimo Di Fazio, sindaco di Triora, tra i primi a recarsi sul luogo del disastro per aiutare i soccorsi - chi ha riscontrato disagi, spero comprenda che in un'emergenza la sicurezza e i soccorsi hanno la priorità assoluta rispetto alla partecipazione a un evento di festa.”.

L'esplosione a Molini di Triora

Nel primo pomeriggio di lunedì mentre aumentava il numero di auto per raggiungere la festa di Triora, a pochi metri dal gate di controllo, al confine tra i due paesi, si è verificata l’esplosione di una abitazione per una fuga gas. Il bilancio è di 6 giovani ustionati e feriti, ricoverati in pericolo di vita. “Il coinvolgimento delle forze dell'ordine e sanitarie già sul posto e tolte al compito di viabilità e presidio alla festa ha permesso un tempestivo intervento a Molini di Triora. Il bilancio poteva essere ancora più grave. - commenta Di Fazio - Credo fermamente che il primo pensiero mio, di questa amministrazione così come di tutta Triora e anche di chi ha partecipato ai festeggiamenti di lunedì, debba andare ai sei ragazzi che sono in Ospedale in gravi condizioni, a loro e alle famiglie che staranno attraversando momenti difficili”.

“Per quel che riguarda la festa, ci scusiamo con chi è tornato a casa scontento. Voglio anche credere che a mente fredda, queste persone capiranno la situazione di emergenza che ha condizionato l'accesso all'evento e la viabilità non solo per Triora ma per tutta la vallata. - aggiunge il primo cittadino - Quanto accaduto lunedì penso che sia una disgrazia, nessuno poteva prevederla e ha sconvolto il naturale piano organizzativo della manifestazione. Detto questo, Triora sa riconoscere i propri errori, i problemi siamo abituati ad affrontarli, iniziando proprio porgendo le nostre scuse, sicuri che Triora saprà farsi perdonare". Halloween Triora 2022, la formula a pagamento