Sanremo: sospeso il cantiere dell’hotel Europa dopo la caduta di calcinacci, la donna colpita ha gravi lesioni a una spalla

Le forze dell’ordine hanno sospeso i lavori al cantiere dell’hotel Europa dal quale lunedì sono precipitati i calcinacci che hanno colpito una donna evitando per una questione di centimetri la figlia di due anni. Una tragedia sfiorata che ha portato l’attenzione degli inquirenti sull’organizzazione del cantiere e sull’applicazione delle norme in tema di sicurezza.

La donna ha riportato gravi ferite a una spalla con serie lesioni alla clavicola ed è in cura a Genova. La figlia per fortuna non è stata coinvolta ma è comprensibilmente scioccata per l’accaduto e per gli attimi di concitazione successivi all’incidente.

Polizia Locale e Carabinieri hanno poi effettuato tutti i rilievi del caso verificando l’inidoneità della rete di protezione che, di fatto, si è lacerata con la caduta del materiale. Al momento, quindi, i lavori sono sospesi e proprio questa mattina gli agenti della Locale hanno svolto alcune verifiche sul posto. La ripresa dei lavori sarà autorizzata solamente dopo una serie di interventi mirati alla sicurezza del cantiere e, soprattutto, dopo la sostituzione della rete di protezione.