Sanremo: si sente male in piazza Colombo e cade ferendosi al volto, soccorsa da Polizia Locale e 118 (Foto)

Mobilitazione di soccorsi stamattina in piazza Colombo a Sanremo per una donna dal volto insanguinato riversa a terra, trovata in stato di incoscienza da una pattuglia della Polizia Locale in transito sulla piazza.

Gli agenti le hanno subito prestato un primo soccorso cercando anche di capire quanto accaduto, ma la donna non rispondeva alle sollecitazioni. E' stato subito allertato il 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza e l'auto medica Alfa 2.

Fortunatamente la donna si è ripresa dal malore ma senza ricordare quanto accadutole. E' stata trasportata in Ospedale per gli opportuni accertamenti.