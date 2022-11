Maltempo: domani allerta gialla per temporali anche nella nostra provincia dalle 15 alle 24 (Video)

Dalle prime ore della mattina rovesci deboli o moderati, puntualmente tra moderati e forti, hanno interessato il settore centro orientale della regione. Intanto le temperature minime della notte sono scese e, soprattutto in montagna, molte sono sotto i 10 gradi: Poggio Fearza 5,4, Pigna 6, Nava 6,3, Verdeggia 6,7, Apricale 7,8, Triora 8,8, Rocchetta Nervina 9,8. Poi troviamo Montalto Carpasio, Pieve di Teco e Bajardo a 10 gradi, Pornassio, Borgomaro e Airole a 11. Le altre oscillano tra 12 e 14 gradi mentre troviamo sulla costa Imperia a 15,8 e Sanremo con 16,8.

Nelle prossime ore permarrà l’instabilità che potrà provocare rovesci sparsi e temporali generalmente moderati, ma anche puntualmente di forte intensità. Per domani, giovedì 3 novembre, è atteso l’arrivo di un esteso fronte atlantico che, dal pomeriggio, provocherà piogge diffuse, rovesci e temporali anche forti a partire da Ponente; il fronte sarà piuttosto intenso ma in movimento da ovest verso est. Le precipitazioni proseguiranno nella notte su venerdì e fino al mattino in particolare sul Levante. Si segnala il rinforzo, da giovedì pomeriggio, dei venti meridionali fino a burrasca su tutta la regione e le mareggiate, venerdì, su tutte le coste. Sotto le previsioni.

Oggi continua la fase instabile sul Centro-Levante con possibili precipitazioni localizzate, anche forti. Alta probabilità di temporali forti su BCE. Fenomeni in lenta attenuazione entro la sera

Domani piogge e rovesci diffusi a partire dal pomeriggio per l'ingresso di un intenso fronte Atlantico. I fenomeni evolveranno da Ponente verso Levante con cumulate elevate su tutte le zone ed intensità forti. Alta probabilità di temporali forti su ABCDE con possibili raffiche di vento oltre gli 80-90 km/h durante i fenomeni più intensi. Venti forti meridionali su tutta la regione con raffiche di burrasca 70-80 km/h, di burrasca forte sui rilievi. Mare in aumento fino a localmente agitato su settori di Levante

venerdì nelle prime ore della notte transita il fronte favorendo un miglioramento a Ponente dove tuttavia permarrà una bassa probabilità di temporali forti, ancora alta probabilità di temporali forti su BCE con intensità forti su CE, moderate su B e cumulate ancora elevante su CE. Venti forti settentrionali su tutte le zone con raffiche localmente di burrasca, soprattutto durante la notte. Mare molto mosso con mareggiate su tutte le coste (periodo 8-9 sec.) per onda lunga da sud-ovest.

Nelle immagini la scansione oraria dell’allerta, la mappa con le precipitazioni nelle ultime 6 ore (con relativa legenda) e lo scatto del satellite alle 12.15.