Sanremo: poco meno di un mese al via delle feste di fine anno, sul piatto luminarie, patinoire e 'concertone'

Anche se deve ancora terminare il mese di ottobre, di fatto manca poco più di un mese al periodo natalizio che, storicamente viene avviato l’8 dicembre con la Festa dell’Immacolata. Tutti i comuni stanno cercando di organizzare una serie di manifestazioni per le feste di fine anno, senza dimenticare l’installazione delle luminarie.

Per la fine anno 2022 sono due i temi principali: il ritorno a una vita diversa dal periodo Covid, senza le restrizioni che hanno caratterizzato le ultime due e la crisi energetica con i relativi costi (in attesa delle decisioni nazionali e internazionali). A Sanremo l’Amministrazione comunale, con in testa l’Assessore Giuseppe Faraldi, si sta lavorando a 360 gradi per capire il da farsi.

Sul tavolo sono molti gli argomenti su cui parlare, dalla possibilità (remota) di organizzare i classici ‘Mercatini di Natale’ alla pista di pattinaggio, passando gli appuntamenti che possano allietare residenti e turisti con la possibilità del ritorno al ‘concertone’ del 31 dicembre all’aperto.

Per quanto riguarda i ‘Mercatini’ la possibilità che vengano organizzati è davvero remota, visti anche i trascorsi e i problemi economici di chi li organizza. Negli anni scorsi, infatti, i problemi erano dettati da banchetti che poco o nulla c’entravano con il Natale, messi solitamente per fare cassa ma che fanno brutta figura in qualsiasi città.

La pista di pattinaggio, sempre una buona attrattiva per le feste di Natale, potrebbe tornare dopo gli anni di Covid. Il bando è stato vinto da un privato ed è ancora attivo: riguardava anche la possibilità di installare dei ‘gonfiabili’ ma che ora dipenderà da chi se lo è aggiudicato. I rincari della corrente elettrica, infatti, potrebbe sconsigliare l’allestimento anche se le decisioni saranno prese solo nei prossimi giorni.

E il ‘concertone’? Per il momento nessuno ne parla a palazzo Bellevue ma, visto che per la prima volta dopo due anni e mezzo le restrizioni Covid non ci sono più, lo spettacolo di fine anno potrebbe tornare, magari con un bel ‘nome’ della musica italiana in Pian di Nave. Gli ultimi due spettacoli hanno visto, il 31 dicembre 2018 i ‘The Kolors’ mentre l’anno successivo era stata la volta del ‘Sanremo Magic Festival’. Senza dimenticare quanto potrà essere organizzato da privati e dal Casinò, altra location importante per gli spettacoli matuziani.

C’è anche il nodo ‘luminarie’, che ovviamente fanno sempre capolino di questi tempi ma che, quest’anno con la crisi energetica e i costi alle stelle della corrente, potrebbero far fare qualche passo indietro. Da Imperia è stato già annunciato che all’illuminazione natalizia non si rinuncerà e, ne siamo certi, Sanremo non si tirerà indietro.

Dall’Amministrazione, anche in questo caso poche indicazioni sulle intenzioni, ma siamo sicuri che qualcosa si farà. Magari si punterà su illuminazioni a basso consumo, ma la città dei fiori non può certo rinunciare a presentarsi con l’abito della festa per Natale e Capodanno.