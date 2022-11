Olioliva 2022: sinergia tra Asl 1 Imperiese e Lions, nel weekend screening oncologici

Ad Olioliva 2022 torna la sinergia tra Asl1 e Lions Club Imperia Host. Il 5 e 6 novembre presso lo stand del Lions Club, nel quale saranno presenti medici Asl e del club service, si potranno effettuare e richiedere informazioni sugli screening oncologici: dalla prenotazione per le mammografie, i pap test, alla consegna e ritiro dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci ed i test rapidi (in loco) per lo screening dell'Epatite C.