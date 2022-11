Serate gourmet da ‘Salvo Cacciatori’ e ‘Grappolo’: un’altra novità di Olioliva 2022 le ‘Cene a 4 mani’ con chef stellati

Tra le novità della ventitreesima edizione di Olioliva, evento principe dell’autunno ligure per il ricco programma di assaggi, degustazioni, visite, convegni, mostre e passeggiate nel verde, ci sono anche “Cene a 4 Mani” per appassionati, gastronomi, gourmet ma non solo.

L’idea è quella di far conoscere le specialità e i manicaretti preparati da grandi chef ad un pubblico più ampio ed eterogeneo. Gli appuntamenti “a quattro mani” sono due. Il primo è in programma giovedì prossimo al Ristorante “Salvo Cacciatori” di via Vieusseux 12 con lo chef stellato Fabio Ingallinera (Il Nazionale di Vernante) e Luca Politano (Da Politano, Boves) al fianco del resident chef Vittorio Frangiosa: info e prenotazioni allo 0183-293763.

La seconda Cena è fissata per venerdì alla “Enoteca Ristorante Grappolo” di Calata Cuneo 61 con lo chef Antonio Ietto “Ezzelino” (Chalet Il Rosso), Prato Nevoso) al fianco del resident chef Davide Furlan: info e prenotazioni al 327-7699677.