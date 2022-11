Giovedì e venerdì le semifinali: 60 i concorrenti qualificati per gli appuntamenti con 'SanremoSenior'

Degli 872 iscritti, fra tutti i qualificati nelle Selezioni, sono 60 i concorrenti che disputeranno le semifinali della 6a edizione di sanremoSenior - il Concorso Internazionale per Interpreti e Cantautori Over 34 anni - per poi accedere alla Finale Mondiale, che assegnerà il “Gran Prix” 2022 ed il “Premio Speciale del Comitato sanremoSenior” 2022 oltre al “Premio del pubblico”, istituito a partire da quest’anno.