Imperia: scritte offensive sui muri della Cgil, la vicinanza e solidarietà di Rifondazione Comunista

La Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista ha espresso solidarietà e vicinanza alla Cgil di Imperia per gli atti vandalici compiuti e le scritte oscene con cui sono state imbrattate le pareti esterne della Camera del lavoro, luogo materiale e simbolico di partecipazione democratica e tutela dei diritti.

“Auspichiamo che la solidarietà che giunge da più parti alla Cgil – evidenzia Rifondazione - sia monito a quanti disprezzano le conquiste realizzate con dolore e fatica e contribuisca a far comprendere a tutti che lavoro, uguali diritti, uguale rispetto sono indispensabili per la convivenza pacifica e per la tutela e la difesa di tutti ed in particolare degli ultimi e dei penultimi. Oggi più di ieri, considerato l'attacco cui è esposta la nostra Costituzione Antifascista che questi valori rappresenta e tutela”.