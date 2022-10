Pulizia torrenti e problema scarsità acqua a Sanremo e in tutta la provincia, le forti perplessità di un lettore

"Buongiorno,

in queste settimane di caldo primaverile, e totale assenza di pioggia, mi risuonano in testa un paio di domande da porre alla nostra classe politica: cosa si aspetta a pulire i nostri torrenti/fiumi? É un lavoro che si dovrebbe fare in estate ma sembra che si posticipi sempre di più fino a quando poi arriva la pioggia e...ops rischio inondazioni. Evidentemente piace il rischio ai nostri politici…



Invece per quanto riguarda il problema acqua, come si stanno muovendo i nostri politici per attenuare il problema? La pioggia continua a non scendere e per il 2023 non c’é molto ottimismo, si preannuncia peggio del 2022, quindi cosa si fa? Si stanno rifacendo le tubature per evitare troppa perdita d acqua? Si stanno facendo nuovi pozzi di raccolta nei torrenti visto che ora sono asciutti e si può lavorare? O, perché no, si sta creando un centro per desalinizzare l’acqua di mare e aiutare entroterra, le campagne e tutta la nostra provincia per evitare di razionare sempre più l’acqua? Sono sicuro che sono già tutti al lavoro per renderci la vita il meno pesante possibile il prossimo anno… Nell attesa, mi piacerebbe avere i dettagli di come lo stanno facendo.

Grazie, Alessandro"