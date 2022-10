Imperia: scritte e simboli offensivi alla Cgil, la solidarietà e la vicinanza del Partito Democratico

“Questa mattina Imperia si è svegliata più buia del solito: la sede della CGIL di Via De Sonnaz è stata vilipesa con scritte e simboli tanto offensivi quanto lontani dalla realtà”.

In questo modo il PD provinciale manifesta vicinanza e solidarietà prima di tutto alla CGIL di Imperia e al Segretario provinciale Fulvio Fellegara, che da sempre è al fianco di lavoratori e lavoratrici di ogni settore del mondo del lavoro, pubblico e privato, e dei pensionati.

“Un presidio nella nostra società – prosegue il PD - che lotta per migliorare le condizioni di lavoro di tutte e tutti, sia dal punto di vista del trattamento economico sia dal punto di vista delle garanzie e delle tutele. Indubbiamente questo gesto è sintomo del clima di tensione che, negli ultimi tempi, si percepisce sempre più intenso e non può non essere messo in relazione ed in tragica sequenza con i fatti accaduti in altre città, dove istituzioni che rappresentano la libertà di pensiero ed il diritto di dissentire e manifestare sono state oltraggiate ed attaccate da manifestanti di estrema destra”.

“Saremo sempre al fianco di coloro – termina il PD - che difendono i diritti e si battono per la libertà di espressione”.