Coronavirus: nuovi casi e tasso di positività stazionari oggi ma crescono ancora i ricoverati. Tre morti a Sanremo

Sono 748 i nuovi casi di Covid rilevati oggi in regione, dei quali 92 in provincia di Imperia, 123 nel savonese, 401 a Genova e 132 a Spezia.

Il numero dei tamponi eseguiti è di 4.918, dei quali 817 molecolari e 4.101 antigenici rapidi. Tasso di positività stazionario, oggi al 15,21%.

In aumento i ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo dove i pazienti sono oggi 39, quattro in più di ieri e uno in terapia intensiva. Crescono anche su scala regionale, oggi 261, ovvero 11 più di ieri con 8 pazienti in intensiva.

Scendono invece quelli in isolamento domiciliare, ovvero 8.484 (-129). Purtroppo oggi si registrano tre morti, tutti all'ospedale di Sanremo: sono due donne di 76 e 90 anni e un uomo di 73.

Sotto il bollettino e l'aggiornamento sulle vaccinazioni