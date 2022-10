Sanremo: pericoloso buco sull'attraversamento pedonale di via Feraldi, immediato intervento del Comune

IL buco riparato in via Feraldi

Il Comune di Sanremo è prontamente intervenuto nel giro di poche ore per rimediare al pericoloso buco sull'attraversamento pedonale di via Feraldi all'ingresso di piazza Eroi.

Gli operai hanno rimediato con una sistemazione provvisoria in attesa del piano asfalti pronto a partire.

Il buco era particolarmente pericoloso trovandosi in una zona di grande passaggio e proprio al centro del percorso pedonale.