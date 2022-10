Alberi abbattuti a Sanremo: il comitato P.A.T. attacca il Comune, Menozzi “Priorità alla sicurezza, dove abbiamo radici e asfalto si creano problemi”

Sono giorni di vibranti polemiche a Sanremo per l’abbattimento dei pini nella piazza centrale di Poggio, lavoro inserito nel piano del verde di palazzo Bellevue per la sostituzione delle piante in diverse zone della città. La motivazione primaria non sta tanto negli alberi, ma nelle pavimentazioni che con il passare degli anni sono state rese impraticabili per via delle radici.

In prima linea nell’opposizione agli abbattimenti c’è il comitato Paesaggio Alberi e Territorio che nelle scorse ore è intervenuto chiedendo lumi in merito alle autorizzazioni per l’abbattimento dei pini a Poggio: “Speravamo di avere un chiarimento sull'iter autorizzativo che ha permesso l'abbattimento in atto di pini pluricentenari, senza interpellare la Sovrintendenza che legifera su beni di quel tipo. Abbiamo tentato anche oggi di parlare con gli uffici comunali, compreso il segretario generale, per chiedere l'interruzione degli abbattimenti almeno per verificare l'autorizzazione, secondo noi illegittima perché priva dell'autorizzazione paesaggistica, ma non siamo riusciti a confrontarci con nessun responsabile e i pini anche più maestosi stanno in questo momento per essere abbattuti senza scampo”.

Per contro l’assessore al Demanio del Comune di Sanremo, Mauro Menozzi, difende l’operato dell’amministrazione che sta intervenendo non solamente a Poggio per la sostituzione degli alberi che negli anni hanno sollevato asfalto e marciapiedi in città: “Stiamo dando la priorità alla sicurezza con le verifiche sul patrimonio arboreo che è ormai datato, abbiamo agronomi che ci forniscono le relazioni. A Poggio e in via Nino Bixio stiamo sistemando e ripiantando, in particolare Poggio ha criticità per l’area di parcheggio dove i pini hanno creato problemi per la pavimentazione che, se non è agibile, non permette di utilizzare l’area né per il mercato né per il parcheggio. C’è un progetto di riqualificazione complessino, si fa un ragionamento nel tempo di trasformazione con essenze che non diano problematiche con la radici - conclude Menozzi - dove abbiamo radici e asfalto è ben noto che si creano problemi”.

A Poggio, nella piazza dichiarata inagibile per lo svolgimenti di fiere e mercati per via delle radici, sono state tagliate 7 piante e saranno piantati 9 nuovi ‘Bagolaro e fonti comunali rassicurano in merito alle autorizzazioni dal punto di vista paesaggistico. In via Nino Bixio, invece, sono stati piantati 12 platani e 7 arriveranno nei prossimi giorni.