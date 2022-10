Fratelli d’Italia plaude agli elogi per il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte degli amministratori locali

“Il discorso programmatico del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato un vero discorso politico come da tempo non se ne ascoltavano: le parole del Presidente non hanno fatto solo breccia da chi ne conosce da tempo l’ars oratoria, ma hanno scosso certamente tutte le anime del centrodestra e, probabilmente, anche chi non si è mai identificato con la destra. Parimenti nella nostra provincia abbiamo ascoltato e letto elogi provenire non solo dalle persone che si incontrano per la strada o nei luoghi di lavoro, ma anche dalle massime cariche istituzionali”. A dirlo è Fabrizio Cravero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia che continua: “Non possiamo, come direttivo provinciale, che essere orgogliosi del nostro Presidente perché il lungo percorso politico di Fratelli d’Italia ha finalmente creato le condizioni per avere nuovamente una maggioranza coesa che ha intenzione di governare per cinque anni per realizzare il 'sogno Italia' per la Nazione".

"Leggere, tuttavia, in alcuni contenuti sui ‘social network’ da parte di chi ha non solo l’onore ma anche l’onere di rappresentare tutti i cittadini di un determinato territorio così come lo è un Sindaco, attacchi generalizzati ai rappresentati locali del nostro partito stona e porta inevitabilmente a incrinare i rapporti tra le forze in campo nel centrodestra. La bravura e la caparbietà degli iscritti e dei dirigenti della nostra provincia hanno permesso di esprimere ed eleggere un senatore, l’On. Gianni Berrino, che continuerà a fare politica anche sul territorio, nonché un consigliere regionale, la Dott.ssa Veronica Russo, che è sempre presente nella nostra zona".

"Non abbiamo, pertanto, bisogno dei consigli non richiesti da parte di rappresentanti di altri partiti, ma chiediamo fermamente che in futuro coloro i quali rappresentano le istituzioni negli enti locali e abbiano anche ruoli politici nei partiti alleati, di astenersi dal giudicare chi rappresenta il nostro partito sul territorio. Solo passando per il rispetto reciproco si possono instaurare alleanze durature e auspichiamo che ciò avvenga anche in questa Provincia”.