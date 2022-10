Ventimiglia: all'Aprosiana presentazione libro Serena Surace ‘Due Cuori e una Scintilla - Quando gli opposti mettono su famiglia’

E' in programma a ingresso libero per Sabato 5 Novembre alle ore 16.30 - ospitata nella sala intitolata a Emilio Salgari della Biblioteca Civica Aprosiana in Piazza Bassi 1 - con il patrocinio della Città di Ventimiglia e in collaborazione con LIBER theatrum, la presentazione d'autore dedicata al libro di Serena Surace ‘Due Cuori e una Scintilla - Quando gli opposti mettono su famiglia’.

A intervistare l'autrice e il coprotagonista di questa bellissima storia, Saverio Di Bari, sarà Diego Marangon, permettendo così di conoscere il racconto di una bellissima storia d'amore e di vita familiare contro tutto e tutti che, nonostante le avversità del destino, invece di dividere hanno unito ancora di più due giovani e intraprendenti ragazzi di provincia.

Lui, conosciutissimo e ormai famoso non solo in città per le sue imprese sportive in handbike, ciclista di nascita e costretto su una carrozzina dal 2001, intrepido, inguaribile, competitivo e arguto. Lei, dapprima bambina maschiaccio mai sazia di avventure, poi ragazza appassionata di pattinaggio, basket e calcio; infine moglie, madre e professionista del marketing digitale. Uniti da un “colpo di fulmine” per lei e da un “lento innamoramento per lui”, insieme fanno scintille ma lontani non possono stare. Serena e Saverio sono una coppia che non rinuncia alle sfide, accompagnati sempre dai piccoli complici Dennis e Gaia, i figli che raccolgono i vantaggi delle competizioni familiari da ormai una decina d’anni.

Il testo segue le tappe fondamentali di questa incantevole storia, nata dal bisogno dell’autrice di parlare con un sorriso della prospettiva di chi non vive la paraplegia in prima persona, ma in seconda. Così, cercando di smascherare e rinunciare alle tentazioni vittimistiche che potrebbero nascere da tale quotidianità, Serena ne svela molti retroscena anche entusiasmanti e divertenti.

Laureata in Marketing e Comunicazione d’Azienda presso l’Università di Urbino l'autrice, che lavora attualmente come web specialist e account manager per un’agenzia della riviera del Ponente Ligure, nel 2001 si trova affrontare una prova inizialmente e apparentemente insormontabile. Saverio, l’amore della sua vita, diventa paraplegico a causa di un incidente in bici ma Serena fa comunque quello che “il suo cuore aveva già deciso da tempo” e lo sposa, dando inizio così a una vita insieme piena di sfide e stimoli, ricca ed emozionante. Serena è, inoltre, fiera volontaria di Noi4you, sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza che ha lo scopo di ribadire una volta di più l’autonomia e il valore delle donne nella società.

Al termine dell'incontro è previsto un piccolo aperitivo.

INFO: 338 6273449/339 7162944 - liber.theatrum@gmail.com - WWW.LIBERTHEATRUM.COM