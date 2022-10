Notte di Halloween a Triora tra spettacoli, feste in maschera, incontro con streghe e molto altro

Sarà una notte speciale per Triora quella di Halloween, che l’antico borgo si prepara a celebrare di nuovo dopo due anni di stop forzato.

"Un ritorno atteso da grandi e piccini - spiegano gli organizzatori -, un evento unico e suggestivo che trasformerà il ‘Paese delle streghe’ nella capitale della paura: spettacoli, feste in maschera, incontro con streghe e non solo, saranno il cuore di questa due giorni di eventi che riporterà Triora indietro nel tempo.

Musiche e danze medievali animeranno il borgo imperiese e qui faranno la loro comparsa anche veggenti, indovini e stregoni. Un appuntamento immancabile che attirerà a Triora visitatori da ogni parte d’Italia e non solo. Ricchissimo è il programma degli appuntamenti che inizieranno già nella mattinata del 31 ottobre e proseguiranno fino al pomeriggio del 1° novembre: si partirà, nella mattinata di lunedì, con il Mercatino stregato che, come vuole la tradizione, sarà allestito lungo tutto corso Italia con bancarelle di artigianato e prodotti alimentari.

Non mancheranno appuntamenti per i più piccini con laboratori e spettacoli, come quello che andrà in scena al Castello del Borgo. Duellanti e cortei storici con sbandieratori regaleranno ai visitatori di Triora l’atmosfera dell’epoca del famoso processo. Spettacoli di giochi e luci, danze e rappresentazioni saranno il traghetto verso gli appuntamenti musicali della serata con il concerto degli EMIAN e il dj set di Goblin, Ekaterina ‘la Vampira’ e Alex Varini.

La giornata di martedì 1° novembre si aprirà con la conferenza tenuta dal dottor Fabrizio Leone dal titolo ‘La Chiave dei Tarocchi’ a cui seguirà la presentazione del libro ‘Sei una strega!’ di Fiorella Colombo.

Laboratori e spettacoli porteranno verso la conclusione dell’edizione 2022 di Halloween a Triora salutata dalla conferenza ‘Il labirinto dei Sogni’ della dottoressa Sissi Pisano mentre sarà proprio il dottor Leone che,, dopo aver inaugurato la giornata, concluderà il calendario degli appuntamenti con la conferenza ‘Il Destino nelle stelle: astrologia come arte divinatoria’.

Il 31 ottobre per accedere al borgo sarà necessario un biglietto d’ingresso, acquistabile su VivaTicket, al costo di 15 euro.

Per rendere l’evento facilmente raggiungibile sono stati disposti servizi di pullman A/R con partenze da Genova e Savona al costo di 35 euro a persona. Gli eventi e i laboratori del 1° novembre sono gratuiti. Il programma completo è consultabile sul sito www.maiaevents.it. L’evento è organizzato da MaiaEvents in collaborazione con il Comune di Triora

COSTI

Biglietto intero: 15€

Bambini sotto i 12 anni: 5€

Biglietto intero + Pullman A/R con partenza da Genova e Savona: 50€

Biglietto ridotto bambino + Pullman A/R con partenza da Genova e Savona: 40€

N.B.: IL COSTO DEL BIGLIETTO SARA' MAGGIORATO DI 1,50 EURO DI COMMISSIONE VIVATICKET

BIGLIETTI DISPONIBILI SU VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/.../halloween-a-triora/193128

• Info telefono 010.8606461

• Info Whatsapp 392.9676892

• Info mail info@maiagroup.it

• Pullman A/R con partenza da Genova e Savona disponibili su VIVATICKET.

• In caso di allerta meteo l'evento sarà posticipato al sabato successivo.

PROGRAMMA

31 ottobre

10 – 24 (Corso Italia - anche il 1° novembre dalle 10 alle 20)

Mercatino stregato

Come da tradizione, lungo tutto corso Italia saranno presenti bancarelle di artigianato e alimentari.

17:30 – 20:30 (accoglienza)

Il Talismano della Strega

Alle porte del borgo, i piccoli visitatori potranno ottenere un prezioso talismano, dipinto sulla mano oppure da conservare come ricordo di questa notte stregata.

17:30 – 20:30 (Piazza del Mercato)

I Laboratori di Erboristeria e Astrologia

Presso la Piazza del Mercato si terranno dei laboratori di erboristeria e alimentazione per bambini e adulti alla scoperta delle antiche ricette – o forse è meglio dire pozioni – per rimedi salutari di facile realizzazione. Non mancherà il laboratorio di Astrologia per adulti che vi porterà alla scoperta dei simboli ancestrali dei pianeti e dei segni zodiacali per conoscere le forze che si agitano fuori e dentro di noi.

17:30 – 24 (via Castello)

Il Castello stregato di Triora, storie di streghe e magia

Il Castello del borgo si trasformerà in un cantastorie animato da sapienti giochi di luci, ologrammi e effetti sonori che divertirà grandi e piccini.

18:30 – 19:30 (dall’ingresso del borgo a piazza della Collegiata)

Corteo storico del Sestiere Auriveu di Ventimiglia

Sbandieratori, streghe e diavoli percorreranno le vie del borgo per immergere gli spettatori nell’epoca del famoso processo di Triora.

20:15 – 21 (Cabotina)

I virtuosi della Spada

Un gruppo di armati dell’Ordine del Gheppio coinvolgerà gli spettatori in uno show dedicato alla disciplina della spada. Attenzione! Potreste essere sfidati a duello!

20:30 – 21:30 (piazza della Collegiata)

La Danza delle Streghe

A passi di danza e a ritroso nel tempo, sette giovani streghe insceneranno la vicenda della strega più famosa della storia. Forse proprio strega non fu, bensì fu di più! Venite tutti a far da nuova giuria al suo processo, per scoprire questo personaggio e la ragione del suo successo!

21:00 – 22:30 (Cabotina)

‘Storie di Streghe e di Sabba’ di Storie in Piazza aps

Un gruppetto di donne si riunirà in un luogo suggestivo e magico, la Cabotina, per raccontare alcune storie di streghe. Poesie, incantesimi e sabba, con musica dal vivo della cantante e violoncellista Simona Colonna.

21:30 – 23:00 (Piazza della Collegiata)

Concerto de I Sonagli di Tagatam e spettacolo di fuoco dei Lunatik Cirque

Non è Halloween a Triora senza l’immancabile spettacolo di fuoco accompagnato dalle note folk medievali de I Sonagli di Tagatam per un vero e proprio salto nell’epoca storica che ha fatto di Triora il Borgo delle Streghe.

22:00 – 23:30 (Boschetto)

Concerto degli EMIAN

EMIAN è un progetto PaganFolk nato nel 2011, apprezzato e premiato a livello nazionale ed internazionale grazie alla partecipazione ad alcuni dei più importanti festival europei ed italiani del panorama folk. La loro musica, come in un viaggio sonoro, spazia dalle sonorità acustiche del Mediterraneo fino a quelle del Nord Europa, muovendosi verso sperimentazioni elettroniche ed un sound più moderno ed accattivante.

23:30 – 1:30 (Boschetto)

Dj set a cura di Goblin, Ekaterina ‘la Vampira’ e Alex

Per la prima volta sul palco di Triora si alterneranno tre deejay dal chiaro sapore spettrale, Ekaterina, una vampira che viene direttamente dalla Transilvania; DJ Goblin, il vocalist il cui nome è già un programma e Alex Varini, famoso deejay e producer genovese. Pronti per una serata all’insegna della musica a 360°.

1° novembre

10:30 – 11:30 (Piazza della Collegiata)

‘La Chiave dei Tarocchi’ conferenza tenuta dal dott. Fabrizio Leone

Nato a Genova e laureato in Scienze della Comunicazione si appassiona già molto giovane di arti marziali. Studioso di simbolismo sacro, tradizioni misteriche, approfondisce alcuni dei principali temi tra cui la tradizione cabalistica, i tarocchi, l’astrologia scrivendo alcuni testi (Corso Base di Cabala, Ediz. Youcanprint, 2019 - Le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, Ediz. Youcanprint, 2020, La divinazione con i tarocchi, Ediz. Youcanprint, 2022).

11:30 – 12:30 (Piazza della Collegiata)

Presentazione del libro ‘Sei una strega!’ di Fiorella Colombo

Sei una strega! è un viaggio autobiografico attorno alla figura della strega, l’archetipo potente incontrato durante l’attività teatrale dell’autrice, che racconterà il suo percorso personale, per essere d’ispirazione a chiunque abbia deciso di discendere nei propri inferi, nel mondo sotterraneo e sommerso, andare alla ricerca dei preziosi simboli che portano a nuove scoperte, abbracciare il proprio lato ombra, istintivo e rude, per poter rinascere autenticamente, nel pieno potere personale.

10:30 – 12 (Piazza del Mercato)

Laboratorio di Astrologia a cura del dott. Matteo De Benedetti

Studioso per passione di Astrologia ed Esoterismo, da dieci anni propone corsi teorico-pratici di Astrologia presso vari sedi dell’Associazione Archeosofica e recentemente anche online. In questi corsi l’obiettivo è l’apprendimento della grammatica astrologica per imparare il metodo di analisi grazie a regole semplici, alla portata di tutti.

15:00 – 17:00 (Piazza del Mercato)

Laboratorio di erboristeria a cura del dott. Gianluca Esposito

Laureato in farmacia e specializzato presso Open Academy of Medicine in NeuroImmunoModulazione, Metabolismo, Nutrizione Clinica, corsi di specializzazione in Omeopatia e fitogemmoterapia.

15:30 – 17:30 (inizio alle porte del borgo)

La Baba Jaga di Fiorella Colombo con i Liberitutti

È uno spettacolo teatrale trasformato in laboratorio itinerante, con narrazione animata, giochi ed esperienze in prima persona, sarà suddiviso in 6 tappe. Gli attori coinvolgeranno il pubblico (grandi e piccini) facendoli entrare all'interno della storia, con giochi, canti e danze, fino a raggiungere l'antro della strega delle streghe: la Baba Jaga!

14:30 – 15:30 (Piazza della Collegiata)

‘Il Labirinto dei Sogni’ conferenza tenuta dalla dott.ssa Sissi Pisano.

Psicologa laureata con lode all’Università di Genova, lavora sul territorio ligure alternando l’attività clinica, alla formazione (scuola, università e aziende) e alla ricerca presso l’Ateneo genovese. Studiosa della tematica dei sogni, che analizza nei suoi molteplici aspetti e ambiti (scientifico, psicologico, filosofico, storico), tiene conferenze in gran parte d’Italia.

15:30 – 16:30 (Piazza della Collegiata)

‘Il Destino nelle stelle: astrologia come arte divinatoria’ conferenza tenuta dal dott. Fabrizio Leone.