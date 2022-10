Sanremo: 'Casa Serena' in attesa dell'uscita di 'My Home', proposta la gestione della Fondazione Borea

Cresce l’attesa per il 15 di novembre, quando la ‘My home’ dovrebbe (usiamo il condizionale perché si attendono ancora eventuali contatti tra il comune e l’azienda) abbandonare ‘Casa Serena’, la Rsa di zona Poggio a Sanremo, da diversi mesi nell’occhio del ciclone e ora alle prese con una vertenza che preoccupa tutti tra degenti e loro parenti ma anche dipendenti e sindacati.

Nelle ultime ore, secondo i ben informati, l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri ha riunito la maggioranza per informarla della situazione. Nel corso dell’incontro avrebbe prospettato una gestione di ‘Casa Serena’ da parte della Fondazione Borea che, al momento si occupa dell’omonima casa di riposo sotto l’ospedale cittadino.

Ma, ovviamente, sono molti gli interrogativi che rimangono sul piatto, soprattutto per perché la Fondazione che potrebbe subentrare si chiede se avrà solo un onere organizzativo oppure se dovrà assumersi anche quello economico con la gestione di rette, stipendi e quant’altro.

Nel corso della riunione sarebbero anche stati fatti i nomi dei Direttori: per il reparto amministrativo Dario Belmonte e per quello sanitario Franco Bonello (attuale direttore di ‘Casa Serena’ nello stesso settore).

Intanto nella Rsa la vita scorre regolarmente e i degenti, tutto sommato, non risentono della querelle in atto. Il problema riguarda, ovviamente, il passaggio di consegne che sarebbe imminente. Ma anche capire cosa farà la ‘My home’ con quanto portato in seno alla struttura negli ultimi mesi. C’è anche chi è preoccupato per gli investimenti che sono stati fatti dall’azienda, a partire da computer e addirittura materassi che potrebbero essere portati via.

Chi subentra, quindi, si potrà trovare problemi organizzativi, soprattutto perché dovrà affrontare problemi importanti in tempi brevissimi.