Lotta all'abusivismo commerciale: protocollo di intesa tra la Prefettura e cinque Comuni della Provincia

Questa mattina il Prefetto di Imperia, Armando Nanei, ha siglato con i sindaci di Diano Marina, Camporosso, Cipressa, Riva Ligure e San Bartolomeo al Mare i protocolli d'intesa volti alla realizzazione di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella scorsa stagione estiva.

A seguito dell'istruttoria svolta dalla Prefettura, conclusasi con il parere favorevole espresso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i Comuni interessati hanno infatti potuto fruire di un finanziamento derivante dal Fondo Unico Giustizia e dal Fondo Sicurezza Urbana per lo sviluppo di progetti avviati già a partire dal mese di agosto ed, ormai, in fase conclusiva nell'ambito dell'iniziativa denominata "Spiagge Sicure".

L'erogazione dei contributi ha, pertanto, consentito di dare impulso a specifici servizi di prevenzione e contrasto dell'abusivismo e della contraffazione mediante l'assunzione di unità a tempo determinato parziale e la realizzazione di servizi straordinari dedicati, effettuati anche con l'ausilio di veicoli, telecamere mobili o fisse, nonché presidi inibitori di accesso alle aree maggiormente sensibili, all'uopo acquistati e posti in essere.

Diano Marina e San Bartolomeo al Mare avevano già fruito dei medesimi finanziamenti, rispettivamente nel 2018 e nel 2019, ottenendo significativi risultati dalla realizzazione dell'attività progettuale allora proposta, con la contestazione di numerosi illeciti nei confronti di soggetti dediti ad esercitare il commercio abusivo in forma itinerante sul litorale e il correlato sequestro di merci per un consistente valore.

Iniziative analoghe sono state realizzate, a partire dal 2019 anche dai Comuni di Bordighera, Cervo, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia.