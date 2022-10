Sanremo: abbattimento di pini a Poggio, il PAT: “Il Comune non ha dato spiegazioni e continua con l'eliminazione”

“Torniamo tristemente sull'argomento Poggio perché dopo le mail inviate a chi di competenza, speravamo di avere un chiarimento sull'iter autorizzativo che ha permesso l'abbattimento in atto di pini pluricentenari, senza interpellare la Sovrintendenza che legifera su beni di quel tipo”.

A scrivere è il comitato PAT (Paesaggio Alberi e Territorio) di Sanremo che continua: “Abbiamo tentato anche oggi di parlare con gli uffici comunali, compreso il segretario generale, per chiedere l'interruzione degli abbattimenti almeno per verificare l'autorizzazione, secondo noi illegittima perché priva dell'autorizzazione paesaggistica, ma non siamo riusciti a confrontarci con nessun responsabile e i pini anche più maestosi stanno in questo momento per essere abbattuti senza scampo. Questo atteggiamento secondo noi non rende onore al ruolo che dirigenti e funzionari di un Comune rivestono, può sconfortare, ma soprattutto fa crescere l'indignazione nei cittadini”.