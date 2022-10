Sanremo: il Mercato dei Fiori punta alla svolta energetica, Gorlero “Avanti per il parco fotovoltaico sul tetto, pacchetto unico con Bussana Mare” (video)

È il momento dello svolta energetica per il Mercato dei Fiori di valle Armea, una struttura di 30 mila metri quadrati che ad agosto ha fatto i conti con una bolletta dell’energia elettrica più che quadruplicata rispetto al 2021.



Da tempo di parla di un progetto per installare sul tetto del Mercato una distesa di pannelli fotovoltaici che permetterebbero ad Amaie Energia non solo di alimentare la struttura, ma anche una produzione di elettricità tale da poter essere venduta. E in mezzo pare ci sia spazio anche per estendere il progetto fotovoltaico a Bussana Mare.

“Ad agosto abbiamo ricevuto una bolletta dell’energia elettrica da 130 mila euro contro i 30 mila dell’anno precedente, stiamo pensando a una serie di interventi - ha dichiarato ai nostri microfoni Andrea Gorlero, presidente di Amaie Energia - siamo molto avanti sulla creazione di un parco fotovoltaico sul Mercato dei Fiori, anche per Bussana Mare rispetto alla quale stiamo facendo un pacchetto unico”.

Le dichiarazioni di Andrea Gorlero