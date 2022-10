Gemellaggio Dolceacqua-Monaco: iniziate con l'E-Rally le attività di promozione dell'evento

Con la partecipazione alla 6a edizione dell’E-Rallye di Monte-Carlo, organizzato dall'Automobil Club Monaco (prova del Campionato Mondiale FIA di Rally Elettrico), iniziano le attività di promozione in vista del gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco, che si terrà il 3 novembre 2023.

Nell'occasione, è avvenuta anche la presentazione del logo creato appositamente per il lancio dell'evento che legherà i due Comuni; esso è stato posizionato sulla vettura in gara per il Comune di Monaco, guidata dall'assessore Jacques Pastor e che vede come co-pilota proprio Fulvio Gazzola, Sindaco di Dolceacqua.

"Come avevamo già annunciato alcuni mesi fa – dichiara quest’ultimo- “L'intenzione è quella di realizzare, prima della firma del gemellaggio, alcuni eventi che possano avvicinare le due comunità, ed in particolare che promuovano Dolceacqua ed anche il territorio provinciale e regionale, se gli enti preposti lo vorranno.