Ficus Macrophilla pericolosi a Bordighera, Lorenzi: "Perizie su entrambe le Scibrette, alberi monumentali da accudire" (Foto)

"Il Ficus Macrophilla è un albero monumentale, che è protetto e vincolato e quindi bisognerà curarlo e accudirlo ma non si potrà abbatterlo per metterlo in sicurezza” - dice il consigliere comunale di Bordighera Mara Lorenzi parlando dei Ficus Macrophilla presenti in città dietro al Palazzo comunale e sul piazzale del Capo - "L'ufficio giardini ha fatto fare perizie su entrambe le Scibrette (Ficus Macrophylla) del centro storico, anche di quella che si trova sul piazzale del Capo. Per la Scibretta monumentale dietro il Palazzo Comunale i periti hanno consigliato interventi di alleggerimento della chioma per metterla in sicurezza. E' stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione per l'intervento da parte dell’autorità competente, che è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali. Il momento per attuare l'intervento è ancora da decidere e dipenderà dall’andamento termico: questo periodo è ancora troppo caldo se si pensa che il momento migliore per intervenire sugli alberi di alto fusto è l'inverno o fine inverno".

Dopo la caduta di un ramo di Ficus Macrophilla detta “Scibretta” su un'auto posteggiata nel piazzale vicino al Comune di Bordighera e alla luce delle perizie dell’agronomo dottor Fabrizio Ferrari che attestano che il livello di pericolosità dei due esemplari è di categoria “C-D – elevata” per l’accertata presenza di sintomi e difetti gravi, il sindaco Vittorio Ingenito ha infatti disposto che il comando di polizia locale e l’ufficio manutenzione del Comune attivino tutte le misure, compresi il divieto di accesso e di sosta veicolare e pedonale, necessarie a garantire la messa in sicurezza delle aree prospicienti gli alberi di Ficus Macrophilla site dietro al Palazzo Comunale in via Venti Settembre e in piazzale Otto Luoghi sulla spianata del Capo.

“Ieri mattina ho avuto dei colloqui con alcuni funzionari dell’ufficio tecnico che si occupano dell’Ambiente e del Verde ma non avevano informazioni sul tipo di interventi riguardo alla Scibretta perciò sono andata all’ufficio giardini per sapere, in modo più preciso quale sarà il prossimo passo per questo albero. Ho richiesto le perizie ma devo ancora riceverle e leggerle, solo a quel punto conoscerò meglio i problemi di quei preziosi alberi e gli aspetti specifici degli interventi previsti" - aggiunge Lorenzi.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino al termine dell’intervento di messa in sicurezza dei Ficus Macrophilla, che sarà compiuto ad opera di ditte specializzate, che potrà essere effettuato al calo delle temperature per poter agire nel pieno rispetto del ciclo vitale degli alberi e del patrimonio verde cittadino. Intanto l’ufficio manutenzione ha provveduto a transennare le aree interessate apponendo adeguata cartellonistica.