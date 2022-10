L’Assemblea provinciale di Assipan punta ai gruppi di acquisto per contrastare l’impennata dei prezzi di energia e materie prime

Nella sede di Confcommercio Imperia si è tenuta l'Assemblea del sindacato provinciale dei panificatori Assipan. L'Assemblea è stata presieduta dal Presidente provinciale di Assipan Luigi Giuliani, membro della Giunta nazionale, che ha affrontato, insieme agli associati, alcune problematiche del settore, a cominciare dall'aumento dei costi energetici e dei costi delle materie prime. Aumenti che inevitabilmente comportano un incremento del prezzo del prodotto finale.

Spiega il presidente Luigi Giuliani: “Stiamo lavorando alle progettazioni di alcuni gruppi di acquisto, sia per le materie prime, che per quanto riguarda l'approvvigionamento di energia. Mi farò portavoce, in sede di Consiglio nazionale, dell'esigenza della messa a disposizione di un'immediata liquidità a favore delle imprese, già duramente provate da un anno e mezzo di pandemia. Auspichiamo che il nuovo Governo possa attuare un intervento immediato in tal senso e nell'attesa procederemo, appunto, alla creazione di gruppi di acquisto per cercare di contrastare gli aumenti, che non sono più sostenibili da parte delle imprese”.