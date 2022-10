Imperia: inaugurato il corso per carrozzieri, nato da una collaborazione tra l’istituto Marconi e la Confartigianato

Prende il via presso l’Istituto Marconi di Imperia un nuovo percorso formativo dedicato alla professione di Carrozziere. Il corso è stato pensato e organizzato in collaborazione con la Confartigianato.

Il settore della filiera auto, con la sua importante storia, ad alto tasso di innovazione, negli ultimi due anni ha subìto in Liguria una contrazione dovuta anche alla difficoltà di trovare nuovo personale. Le carrozzerie delle vetture, una volta costituite da leghe ferrose più o meno pregiate con trattamenti antiossidanti e verniciature, sono state sostituite da materiali differenti a base polimerica, con caratteristiche totalmente differenti che necessitano soluzioni di riparazione e manutenzione particolari. Il corso rappresenta quindi un’importante opportunità di specializzazione, con concreti sbocchi lavorativi non appena ultimato il percorso scolastico.

Dall'elaborazione di questi concetti è nata la collaborazione tra l'IIS "G. Marconi" e la Confartigianato di Imperia, per l'anno scolastico 2022/2023 sull'arte della carrozzeria, volta a coprire il gap formativo e rispondere alla domanda di carrozzieri sul mercato del lavoro.

Il primo incontro con gli studenti, avvenuto nell'aula magna dell'Istituto, alla presenza dei funzionari della Confartigianato, dei docenti Sandro Bazzano e Giancarlo Mela, e degli altri tecnici che affiancheranno gli esperti, ha riguardato la presentazione di questa figura professionale in merito alle conoscenze, competenze e attitudini in esito.

Il percorso prevede la conoscenza e l'uso dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature di autoriparazione, le tecniche base di raddrizzatura e di lucidatura, la preparazione alla verniciatura e alcuni rudimenti di smontaggio e montaggio dell’automezzo. In parallelo con le lezioni teoriche, la parte pratica incrementerà le abilità manuali degli studenti in quella che può essere considerata una vera e propria arte.

Il corso formativo viene proposto nelle ore pomeridiane agli studenti delle classi III IV e V del professionale di manutenzione e assistenza tecnica, articolazione mezzi di trasporto, e sarà tenuto grazie alla disponibilità di due carrozzerie della zona Ferriere, la Carrozzeria Drocco di Via Buonarroti e l'Autocarrozzeria Mela del Lungomare Vespucci.

La Confartigianato si impegnerà per favorire la collocazione degli studenti nelle carrozzerie della provincia nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento al fine di offrire un'esperienza valida per il conseguimento della qualifica regionale e del diploma professionale.

Un ringraziamento va anche alle aziende specialistiche del settore che hanno fornito un contributo a questo progetto: Maestri spa, Nuova Calzamiglia e Carini srl, Carrozzeria Volante di Imperia, Carrozzeria Elite di Sanremo, Lechler Vernici.

L'IIS "G. Marconi" si offre come piattaforma formativa anche per questo settore dell’artigianato, con pochi impiegati ma di alto valore professionale, confermando la sua alleanza con la realtà produttiva locale e la sua vocazione allo sviluppo delle professionalità nel mondo del lavoro.