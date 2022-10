Anche nell’imperiese Conad Nord Ovest a sostegno del progetto di pulizia delle spiagge con Plastic Free Odv

Ancora un gesto concreto a favore dell’ambiente da parte di Conad Nord Ovest che domenica 16 ottobre, insieme ad altri 300 volontari, si è resa protagonista di un’importante operazione di pulizia delle spiagge di diverse zone d'Italia tra cui la provincia di Imperia, raccogliendo complessivamente circa 3.300 kg di rifiuti.

L’attività rientra nell’iniziativa promossa da Conad in collaborazione con Plastic Free, un’associazione che dal 2019 si impegna per informare e sensibilizzare quante più persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e rifiuti. L’operazione ha coinvolto a livello nazionale oltre 1.000 persone, Soci, collaboratori e rappresentanti di Cooperativa che si sono riuniti in 17 aree d’Italia, raccogliendo un totale di oltre 11.000 kg di rifiuti. Un progetto che nasce dal grande successo dell’iniziativa di collezionamento sostenibile, realizzata con Mandarina Duck e terminata lo scorso 2 ottobre, in cui i clienti hanno fornito il proprio contributo raccogliendo “crediti per l’ambiente’’.

Un’iniziativa preziosa che dimostra come, ancora una volta, Conad Nord Ovest si trovi in prima linea per creare valore per le comunità, l’ambiente e i territori in cui opera. Grazie a questo progetto la Cooperativa ribadisce il proprio impegno nel promuovere l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili al fine di salvaguardare il territorio e favorire il benessere comune delle generazioni presenti e future: perché è proprio coinvolgendo l’intera comunità in progetti concreti ed efficaci, che si può sviluppare una maggiore consapevolezza e responsabilità delle azioni quotidiane.

“Siamo davvero felici di aver fornito il nostro contributo ad un’iniziativa di valore come questa in collaborazione con Plastic Free. – dichiarano i Soci di Conad Nord Ovest – Per noi è davvero molto importante poter ribadire la nostra vicinanza a tutta la Comunità attraverso la partecipazione ad un progetto che tutela l’ambiente: non ci può essere sostenibilità senza comunità. Un ulteriore tassello a conferma del nostro impegno per sostenere il futuro del territorio che ci ospita e che ci ha permesso, coinvolgendo oltre 300 volontari tra soci, clienti, collaboratori e chiunque si sia iscritto e reso disponibile, di raccogliere circa 3.300 kg di rifiuti nelle spiagge di Cagliari, Imperia, Livorno e Fiumicino in compartecipazione con la cooperativa PAC 2000A Conad. Un particolare ringraziamento va a tutti i nostri clienti che hanno sposato con grande entusiasmo l’iniziativa, dimostrando quanto salvaguardare l’ambiente sia un obiettivo comune per tutta la Comunità”.

L’iniziativa di pulizia delle spiagge e delle aree maggiormente colpite dalla presenza di rifiuti su tutto il territorio nazionale rientra nel progetto Conad “Sosteniamo il Futuro” che si pone l’obiettivo di sostenere il benessere delle Comunità e dei territori con azioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale.