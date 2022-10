Trattato del Quirinale un anno dopo, un convegno in Provincia. Il presidente Claudio Scajola: “Necessario rafforzare i legami tra Italia e Francia” (foto e video)

I rapporti tra Italia e Francia nella zona di confine dopo la firma del Trattato del Quirinale. E’ stato il tema sul quale si sono confrontati nella sala consiliare della Provincia autorità, esperti e studiosi italiani e francesi daranno.

L’incontro si è incentrato proprio sul Patto siglato un anno fa a Roma da Mario Draghi e dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. L’appuntamento, intitolato “Il Trattato del Quirinale: una firma che unisce Italia e Francia. Quali opportunità per nostri territori?”, è stata anche l’occasione per fare il punto sui programmi transfrontalieri Interreg Alcotra e Marittimo, ovvero sull’impiego dei fondi comunitari per implementare le relazioni tra i due Paesi. Sono intervenuti i coordinatori per la cooperazione transfrontaliera sia di parte italiana, Andrea Cavallari, che di parte francese, Philippe Voiry.

“Un incontro ricco di spunti di interesse - ha detto il Presidente della Provincia, Claudio Scajola - nonché l’ occasione per allacciare e approfondire legami con la comunità, il Trattato del Quirinale, in particolare all’articolo 10 dedicato alla cooperazione transfrontaliera, fa un esplicito riferimento al rafforzamento dei legami tra Italia e Francia attraverso le infrastrutture indispensabili alla mobilità è sicuramente un argomento di stretta attualità, se si pensa, ad esempio, al confronto che in questi ultimi tempi si sta sviluppando sul potenziamento della ferrovia Ventimiglia-Nizza-Cuneo e sui lavori per il rifacimento del Tunnel del Tenda”.

“Sono vicinissimo alla analisi del Presidente Scajola. Siamo vicini e amici – ha detto il Sindaco di Mentone Yves Jhuel - e dobbiamo unire le forze per aumentare la cooperazione transfrontaliera tra la provincia di Imperia, la Costa Azzurra e la Val Roya. Come presidente della ‘Rivierà’ e Sindaco di Mentone, sarò sempre difensore della cooperazione e sono onorato di essere qui oggi a Imperia”.

Philippe Voiry consigliere per gli Affari esteri cooperazione questioni frontaliere ha così commentato: “Avete visto ieri l’incontro tra Giorgia Meloni e il Presidente Macron. E’ un segno eccezionale sul quale lavorare nei rapporti transfrontalieri, come sul piano locale. Il potenziale è enorme e noi siamo qui con le autorità locali imperiesi, per vedere come lavorarci sopra. Credo che in futuro si possa lavorare e discutere insieme e connetterci per intensificare le relazioni tra le collettività a cavallo della frontiera. E’ questa la chiave, ovvero la collaborazione transfrontaliera tra gli enti locali”.