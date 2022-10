Marketing promozionale: che cosa è e come utilizzarlo al meglio?

Le azioni di marketing promozionale sono concepite per incrementare la diffusione di un marchio, di un prodotto o di un determinato servizio ad un determinato pubblico. La scelta del pubblico – più generalista o ristretto – ha lo scopo di ispirarlo e portarlo a fare l’azione che si vuole eseguire.

Il marketing promozionale è una parte delle azioni che si trovano all’interno di tutte quelle tattiche che vanno a dare forma alle strategie di marketing. Portare un prodotto o un’azienda alla notorietà e quindi all’incremento delle vendite non è certamente facile, ma con una buona pianificazione si può raggiungere questo obiettivo.

Quindi, quando si prendono in considerazione tutte le azioni che parlano del prodotto, dei suoi vantaggi e delle sue caratteristiche sono da inserire all’interno del marketing promozionale. Azioni che permettono di sensibilizzare il pubblico attraverso diversi canali.

Vediamo più in dettaglio quali sono i principali obiettivi che si possono identificare nel marketing promozionale.

- promuovere un nuovo prodotto, servizio o marchio;

- costruire la conoscenza del marchio;

- fornire informazioni al pubblico;

- mostrare la propria unicità;

- favorire un numero adeguato di contatti per la vendita.

Tipologie di marketing promozionale

Vendita personale: questa è la tipologia di comunicazione a tu per tu che si può avere con dei potenziali clienti. Per forza di cose è anche una tipologia di promozione tra le più costose ma allo stesso tempo anche tra le più efficaci se si esegue correttamente.

Pubblicità: la pubblicità è un’azione che ha un ruolo cruciale nel rendere più o meno riconoscibile un marchio o un prodotto. La scelta di un messaggio preciso e ben mirato può raggiungere sia chi è già cliente sia chi non lo è. Queste azioni possono essere fatte mediante azioni digitali od offline. Una delle strategie di promozione più tradizionale, è quella rappresentata dalla stampa delle magliette personalizzate. La stampa di loghi, immagini o slogan su magliette di colori e fogge di ogni tipologia permettono a chi le indossa di far conoscere un marchio. Anche a persone che non avevano la minima idea della sua esistenza.

Marketing diretto: questa tipologia di marketing è realizzata mediante i social media, le e-mail e gli SMS. A differenza della pubblicità tradizionale, il marketing diretto mira a costruire delle relazioni durature con le persone che sono già entrate in contatto con un marchio o un prodotto.

Promozioni: le promozioni stimolano gli acquisti mediante delle azioni come gli sconti, il cashback, le spedizioni gratuite, i regali e tante altre tipologie di promozioni.

Relazioni pubbliche: questa tipologia di marketing è un’occasione unica da utilizzare per costruire un’immagine positiva e accattivante del marchio. Gli addetti al marketing scelgono di adottare le PR analizzando il modo in cui le persone percepiscono un marchio, associano ad esso un sentimento positivo o negativo. Grazie a questi dati si occupano di ricostruire l’immagine del marchio per renderla più appetibile al pubblico di riferimento.

5 passi per sviluppare una strategia marketing promozionale

Una volta che si è definito nel modo migliore gli obiettivi che si vogliono raggiungere con il marketing promozionale, è arrivato il momento di andare a sviluppare una buona strategia. Per farlo è bene seguire questi punti nel modo migliore.

1. definire il pubblico di riferimento che si vuole intercettare

Il primo passo da compiere per andare a sviluppare una strategia di marketing promozionale è quella di conoscere al meglio il proprio pubblico di riferimento. Bisogna fermarsi e iniziare a pensare a quali sono le persone più indicate a cui mostrare il proprio marchio o il proprio prodotto.

Ci si deve porre delle domande come:

- quali sono gli interessi delle persone di riferimento per la mia azienda?

- il mio prodotto è idoneo al pubblico prescelto?

- cosa posso fare per migliorare il sentiment del mio pubblico?

Una volta che si avranno trovate le risposte a queste domande si potrà sviluppare una strategia perfetta.

2. determinare il budget più idoneo

Una volta che si è riuscito a identificare al meglio il pubblico di riferimento, si deve determinare il budget più idoneo da utilizzare. Più sono i canali e le attività che si vogliono svolgere, maggiore sarà l’ammontare del budget che si dovrà mettere in preventivo di spendere.

3. presidiare i canali dove si trova il proprio pubblico

Riuscire a trovarsi nei canali dove si trova il proprio pubblico di riferimento, è una scelta ideale per coinvolgerli e raggiungere il proprio obiettivo. Facebook, Twitter, LinkedIn e i siti web possono essere o non essere una scelta corretta. Non è bene sprecare i propri sforzi – e budget – in azioni di marketing su canali che non convertono o dove non è presente il proprio pubblico di riferimento.

4. creare il giusto mix per la propria campagna promozionale

Il marketing promozionale non è una strategia che può andare da sola. Deve sempre essere affiancata da una strategia di marketing più ampia e articolata. Bisogna che si sviluppi sulla base dei quattro pilastri del marketing, che si riferiscono al prodotto, al prezzo, al luogo e alla tipologia di promozione .

Tutto questo deve essere inserito in una campagna di marketing di successo e completa.

5. analizzare i dati dei risultati

Una volta che si è studiata e analizzata una strategia di marketing promozionale, non bisogna dimenticarsi di tracciare e analizzare il maggior numero possibile di dati. Queste azioni, permettono di comprendere al meglio quali azioni sono positive o negative per il raggiungimento dei propri obiettivi. Facilitando le azioni di modifiche necessari per ottenere ancora migliori risultati.