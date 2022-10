Sanremo: Green Park di Pian di Poma pronto ad aprire per l’estate 2023, Biancheri “Opera fondamentale per recuperare un’area abbandonata” (intervista)

Per l’estate 2023 Sanremo potrà contare su una nuova struttura ricettiva a due passi dal mare, il Green Park di Pian di Poma è sempre più vicino a diventare realtà e potrebbe vedere la luce già nella tarda primavera.

L’intervista al sindaco Alberto Biancheri e Luigi Catto

Un progetto ambizioso del valore di 4 milioni di euro in project financing con l’affidamento alla società ‘O.I.T. Srl’ della famiglia Catto, proprietaria del vicino camping ‘Villaggio dei Fiori’. Il Green Park, una volta ultimato, ospiterà 90 piazzole per i camper in una struttura di alto livello per un mercato turistico sempre in grande crescita, specie nei Paesi del Nord Europa. E poi il parco urbano a mare, le nuove aree verdi, la nuova scogliera, senza dimenticare i livelli occupazionali e le opportunità di sviluppo e promozione turistica. Il tutto nel contesto del Palazzetto dello Sport per dare un nuovo volto a una zona di Pian di Poma da troppo tempo abbandonato sia sul mare che sul piazzale.

“È un’opera pubblica come project financing e quindi abbiamo da tenere presente tutti i passaggi delle opere pubbliche che sono più vincolanti - ha dichiarato ai nostri microfoni Luigi Catto - in questi giorni dovremmo partire con il tracciamento dei sottoservizi che sono fondamentali per i turisti, spero a fine primavera di poter aprire almeno parzialmente, in accordo con il Comune, almeno una parte dell’area dedicata alla sosta dei camper. Poi i lavori si interromperanno per l’estate e ripartiranno in autunno con il parco urbano, il ristorante, i servizi per il pubblico dei campi sportivi e la passeggiata a mare che sarà unica per Sanremo”.

“Questa area sarà tutta risistemata a beneficio dei sanremesi ma anche degli ospiti, per me è importante che il Palazzetto funzioni perché ci sarà pubblico di sanremesi e di ospiti che usufruiranno delle strutture - ha concluso Catto - a Sanremo avremo tutto lo sport racchiuso nell’arco di qualche centinaio di metri e poi sul mare. È una cosa unica”.

Per il sindaco Alberto Biancheri un altro tassello che si aggiunge alla sua idea di città e al piano delle grandi opere da avviare o portare a termine durante il doppio mandato 2014/2024. “Un’opera che porta anche la messa in sicurezza e la sistemazione di un’area degradata che viene messa a posto, un’area abbandonata che sarà completamente rimessa a post grazie ai privati che hanno investito - ha commentato il sindaco - con il camping possiamo togliere i camper in giro per Sanremo, abbiamo fame di parcheggi. Avranno più dignità e ci sarà una rivoluzione con la passeggiata sul mare e la sistemazione della zona attorno al campo da calcio. Dal momento in cui abbiamo portato avanti la pratica del Palazzetto chi si trova vicino ha iniziato ad avere interesse”.

“Non ho paura di iniziare progetti, ne avrei di più nel non fare nulla, non avrebbe significato fare il sindaco - ha aggiunto il primo cittadino - siamo qui per dare un segnale alla città e dare risposte ai cittadini, per questo mi arrabbio quando ci perdiamo in stupidaggini. Perdiamo di vista il motivo per il quale siamo qui. Siamo qui per questo”.