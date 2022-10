Sanremo: atto vandalico alla sede della Croce Rossa, la solidarietà del Partito Democratico cittadino

“Esprimiamo la massima solidarietà alla Croce Rossa di Sanremo per l'atto vandalico subito alla propria sede". Interviene in questo modo Maurizio Caridi, della segreteria sanremese del Partito Democratico, dopo l’atto vandalico di sabato notte alla sede della Croce Rossa di corso Imperatrice, nella città dei fiori.

“Si tratta di un gesto vergognoso – prosegue Caridi - che colpisce non solo la Croce Rossa, bensì l’intera cittadinanza, oltraggiandola in un momento così delicato, in cui l’aiuto delle persone che sono al servizio degli altri, a cominciare dai più disagiati, è fondamentale”.

“Colgo l’occasione – termina la segreteria del PD - per ringraziare particolarmente tutti i volontari che stanno collaborando con iniziative lodevoli al sostegno delle persone in difficoltà in questo momento la solidarietà per il prossimo è il valore più importante che possiamo coltivare e per questo invito la Croce Rossa a resistere a questi gesti ignobili ed a portare avanti il suo esemplare operato, l’intera cittadinanza è dalla sua parte”.