Calcio: i tifosi 'Irriducibili' della Sanremese compiono 20 anni, sabato scorso hanno festeggiato insieme (Foto)

Sabato scorso, al Bar Lamarmora di San Martino si sono festeggiati i 20 anni degli Irriducibili Sanremo. Per motivi organizzativi hanno potuto partecipare solamente gli iscritti al gruppo e i ragazzi della Gradinata Nord Sanremo.

“E' stato un ritrovo gioioso e nello stesso tempo malinconico – evidenziano i tifosi - perchè ci si accorge che il tempo passa veramente molto velocemente e gli anni cominciano a farsi sentire. Riuniti attorno ad un tavolo da biliardo c'era una rappresentanza dei fondatori del gruppo, mentre il Presidente storico Danilo Bonfante ha voluto ripercorrere brevemente tutti questi lunghi anni, contraddistinti da periodi splendidi, ma anche da grandissime delusioni come i ben due fallimenti a cui è andata incontro la Sanremese nel 2008 e nel 2011. Ma il nostro amore per questi colori ha retto in tutte le categorie, dalla terza fino alla serie C2”.

Gli Irriducibili hanno inesorabilmente subito delle metamorfosi in questo lungo periodo, alcuni si sono allontanati volontariamente dal gruppo, altri purtroppo hanno lasciato questa terra: “L'entusiasmo e la voglia di spaccare il mondo che avevamo nel 2002 – vanno avanti - quando eravamo tutti più giovani si è naturalmente ridimensionato anche a causa della mancanza di un vero e proprio ricambio generazionale che all'interno del gruppo non si è mai verificato nonostante gli innumerevoli sforzi fatti per portare sempre più tifosi allo stadio. Come ribadito dal nostro Presidente abbiamo avuto l'onore di poter condividere il tifo della gradinata del nostro Comunale con gruppi storici della storia biancazzurra: dai vecchi Ultras ai Kaos, dalla Nuova Guardia ei Cani sciolti, dal Gruppo di Arma ai Matutia 1904, fino a giungere a quella che adesso è la Gradinata Nord Sanremo”.

“Abbiamo aperto il primo Museo della Sanremese Calcio presso lo Stadio Comunale, cosa che storicamente non era mai avvenuta neanchè nei periodi più splendenti della società matuziana (Serie C e Serie B). Comunque potremmo stare qui a parlare per giorni e giorni. Rimangono le fotografie, gli articoli di giornale e i video a documentare quello che che con fatica abbiamo portato avanti in questo lungo cammino. Abbiamo aperto anche un sito internet a molti sconosciuto (www.20ottobre2002irriducibili.net) e una pagina Facebook che mostrano tutto questo, visto che al giorno d'oggi il mondo virtuale conta purtroppo più di quello reale. Gli Irriducibili Sanremo sono per prima cosa un gruppo di veri amici che in 20 anni, non 2 giorni o 2 mesi, oltre al tifo e alla passione per una squadra, hanno percorso insieme una lunga fetta di vita vissuta, aiutandoci nei momenti difficili che hanno colpito singolarmente alcuni di noi, partecipando alle tante gioie e ai tanti dolori che fanno parte della quotidianità”.

“Senza voler dimenticare nessuno – terminano gli ‘Irriducibili’ - quindi un grazie a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo sogno. Sia chiaro, abbiamo commesso anche tanti errori durante la nostra lunga storia, ci siamo spesso fidati di persone sbagliate e abbiamo dato importanza a personaggi che alla fine si sono rivelati per quello che erano, ma come si dice "solo chi non fa niente non può sbagliare" e noi nel nostro piccolo qualcosina di importante per la Sanremese e anche per la nostra amata Sanremo l'abbiamo fatta!”