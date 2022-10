Gino Strada “Testimone di pace 2022”, da Ventimiglia parte una petizione per la difesa dei servizi psichiatrici in provincia (Video)

A Ventimiglia, ieri, in occasione della consegna del premio "Testimone di pace 2022" a Gino Strada, medico e fondatore di Emergency scomparso nel 2021, è stata anche avviata una petizione, preparata da un tavolo di associazioni che hanno a che fare con la malattia psichica, per la difesa dei servizi psichiatrici della provincia di Imperia. Le firme raccolte verranno poi mandate al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti affinché intervenga in merito.

“Durante l'incontro con la moglie di Gino Strada, Simonetta Gola, è stata anche avviata la firma di una petizione per la difesa dei servizi psichiatrici che nella nostra unità sanitaria stanno decrescendo e sono in crisi molto grave” - dichiara il dottor Giuseppe Trucchi, neuropsichiatra infantile e consigliere comunale di Bordighera - “Dovremmo avere molti più psichiatri di quelli che abbiamo e inoltre abbiamo servizi che stanno chiudendo, il centro diurno di Bordighera per esempio ha chiuso già da anni. Tutti i servizi dedicati alla salute mentale e i servizi di neuropsichiatria infantile sono in grandissima difficoltà e quella che è la riforma psichiatrica in questo momento sta zoppicando fortemente”.

“Il reparto psichiatrico di Imperia è sempre pieno, fa una fatica enorme a lavorare” - sottolinea Trucchi - “C’è veramente una crisi dei servizi psichiatrici che comporta non solo la mancanza di assistenza o di un’assistenza imperfetta o imprecisa ma anche dei rischi sociali e una grandissima sofferenza delle famiglie. Credo che questa petizione sarà un’occasione per stimolare chi di dovere a dedicare più attenzione a questo snodo fondamentale dell’assistenza sanitaria”.

“In provincia avremo bisogno di sedici medici per il reparto psichiatrico e invece ne abbiamo solo otto. A Bordighera è rimasto un centro che funziona solo a metà. Il presidente Giovanni Toti che ha in mano la situazione non può dirci che mancano le risorse, bisogna fare in modo che il minimo resti. Se tutti facessero qualcosa la società sarebbe migliore, onoriamo la memoria di Gino con qualcosa di utile: una petizione” - viene detto durante l’incontro su Gino Strada dopo la lettura del brano sulla sanità pubblica.