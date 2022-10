Gianni Berrino, l'impegno da Senatore per la valle Argentina e l'entroterra, "Cambiano i ruoli ma non quello che portiamo nel cuore" (video)

"Cambiano i ruoli ma le cose che sono nel cuore non cambiano". Sono le parole di Gianni Berrino, ex assessore regionale, recentemente eletto al Senato con Fratelli d'Italia. In questi anni, come assessore regionale è stato uno dei punti di riferimento per amministratori e cittadini della Valle Argentina in particolare come di molte altre realtà dell'entroterra.