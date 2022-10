Speciale weekend: i nostri migliori consigli su dove andare e cosa fare oggi e domani in provincia di Imperia

Sarà Claudio Baglioni la guest star dell’ultima serata della 45ª ‘Rassegna della canzone d’autore’ chiamato a ritirare all’Ariston di Sanremo il Premio Tenco 2022, riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale.

Questa la motivazione: «Di raffinata scrittura musicale Claudio Baglioni, sin dalla fine degli anni Sessanta ricerca attraverso la canzone quell’attimo di eterno che tramite l’arte sappia descrivere la vita, per ‘battere il tempo a tempo di musica’. Ha cantato le storie minime che sono di tutti e i grandi temi dell’uomo, quando con la sua Trilogia dei colori ha cercato risposte a domande universali. Suo il disco italiano più venduto di sempre (‘La vita è adesso’), sua la canzone del secolo (‘Questo piccolo grande amore’), e una ricerca continua nei live, fino all’evento totale al Teatro dell’Opera di Roma. Suo il ponte umano costruito con O’Scia’, a Lampedusa, lì dove serve essere presenti, dove la musica si fa canto, fiato, afflato, reale mano tesa verso l’altro».

Assieme a Baglioni stasera all’Ariston si esibiranno: Bénabar, Fabio Concato, Djelem Do Mar, Erica Mou, Jurij Ševčuk. L’appuntamento di oggi è uno degli ultimi atti della kermesse canora iniziata mercoledì scorso e che ha coinvolto la città con numerosi eventi collaterali che non mancheranno nemmeno oggi. Infatti si inizia alle 15.30 nella sede del Club Tenco, all’ex Stazione, con la presentazione del libro “Cinquanta” di Renzo Chiesa e del libro-mostra “Arte a 33 giri” di Vincenzo Sanfo. Alle 18.00, nell’ex Chiesa Santa Brigida nel centro storico la cantautrice americana Eileen Rose interpreterà i brani dei Premi Tenco americani del passato accompagnata da Rich Gilbert e Riccardo Maccabruni.



Per la serata di sabato proponiamo altri due eventi musicali: i Flautonauti in concerto alle 21 sul palco del Teatro dell'Attrito di Imperia (Via B. Bossi 43) in un repertorio che spazia dal barocco alla musica leggera, dal classico alle colonne sonore, e il ‘Bigauda Rock Fest’ al Palabigauda di Camporosso con musica live a cura di Maurizio Solieri, ex chitarrista di Vasco Rossi. Ad aprire la serata sarà la band dei Roommates.

Un evento fashion sarà ospitato domani a Sanremo: è ‘The Look of The Year’, finale mondiale della 38ª edizione del concorso per modelle e modelli, con partecipanti provenienti dai 5 continenti. La competizione glamour, nata nel 1983, ha lanciato top model come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Giselle Bundchen e Vanessa Incontrada. Dopo un’intera settimana di incontri, eventi culturali, musica, shooting fotografici e altre numerose iniziative, la proclamazione dei vincitori si terrà a partire dalle 17, dopo le sfilate dei concorrenti, al teatro dell’Opera del Casinò.

Nella giornata di domenica a dominare sono gli appuntamenti che riguardano il frutto per eccellenza di questa stagione: la Castagna. Gli eventi con al centro questo prodotto autunnale si troveranno a Imperia, Sanremo, Taggia, San Bartolomeo al Mare e Pigna.

A Sanremo il primo appuntamento è con la Castagnata al Circolo Acli Poggio alle ore 12, mentre a alle 14.30 è il Circolo Ricreativo Bussanese ad ospitare una Castagnata accompagnata da vino rosso. A Taggia la 3ª Festa della Castagna di Levà inizierà alle ore 14 con caldarroste e un concerto di beneficenza. In Piazza San Bernardo in frazione Moltedo di Imperia si potrà degustare dalle 13 una polentata autunnale.

In Piazza Sottana della frazione di Chiappa di San Bartolomeo al Mare si terrà a partire delle 14, la prima edizione della Castagnata di Chiappa: sarà un pomeriggio all'insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia con musica latina e popolare a cura della Karibe Band.

Inerpicandoci nell’entroterra sarà il Rifugio Gola di Gouta del borgo di Pigna a deliziare i partecipanti con la 4ª Castagnata: stracotto con castagne, polenta con costine e salamelle, rostelle abruzzesi, caldarroste.

