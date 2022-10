Sanremo, Casa Serena, Rifondazione Comunista: "Amministrazione con le spalle al muro e deve fare un passo indietro!"

“Come in precedenti e plurimi nostri interventi abbiamo conferma dell’inadeguatezza delle scelte di questa giunta matuziana nel gestire il bene pubblico”. Ad intervenire sull’affaire ‘Casa Serena’ è il Circolo Rifondazione Comunista Sanremo Taggia ‘Valeria Faraldi’ che spiega: “Volevano dimostrare che la gestione privata di un bene pubblico di estrema importanza come Casa Serena fosse l’unica soluzione. Ebbene il fallimento è stato totale. Questo circolo già contrario alla privatizzazione, sottolineò più volte i propri dubbi sulla società My Home. Un capitale sociale di soli € 10.000 ci aveva già insospettiti. Alla richiesta di fidejussione l’azienda rispose in fretta e furia con un assegno circolare perché gli istituti bancari forse non erano convinti di concederla? La gestione pandemica, i servizi interni discutibili per non dire totalmente fallimentari, le visite di ASL e Nas, pur non avendo noi relazioni di tali ispezioni, facevano pensare il peggio. L’esternalizzazione del personale, con fortissima propensione al ricorso a coop ed a società di lavoro interinale, in breve, tanti indizi".



"Ma si è voluto perseverare cercando di salvare l’immagine con un ricorso al TAR dagli aggettivi non certo positivi. Ed ora? L’amministrazione è con le spalle al muro. Soluzioni? Assisteremo ancora all’ennesima emergenza, oppure al solito Santo in paradiso. Consigliamo al Sindaco di non appellarsi alle sue conoscenze russe, il contesto geopolitico attuale non lo consiglia. L’unica soluzione è tornare in possesso di Casa Serena, gestirla come vero bene pubblico, come essenziale servizio pubblico, senza convenzioni che rendono reddito al privato per tagli effettuati su qualità, personale e servizi”.