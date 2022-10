Il senatore Gianni Berrino al gazebo di Fratelli d’Italia Sanremo

A circa un mese dalle ultime elezioni politiche il partito di Fratelli d’Italia Sanremo scende nuovamente in piazza: domani dalle 15.30 alle 19 sarà organizzato un banchetto in via Escoffier presso la statua di Mike Bongiorno. Al gazebo vi saranno il senatore Gianni Berrino, la consigliera regionale Veronica Russo e gli amministratori e dirigenti locali e provinciali.

"Fratelli d’Italia - dichiara Antonino Consiglio, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo - alle ultime elezioni politiche ha ottenuto un risultato straordinario che, certamente, resterà nella storia del partito e che ripaga un percorso iniziato nel 2012 fatto di sacrificio, impegno quotidiano e di lavoro sul territorio. Anche nella nostra città Fratelli d’Italia, rispecchiando il trend regionale e nazionale, ha raggiunto un risultato straordinario con il 32,8%, attestandosi primo partito con un largo margine su tutti gli altri. E’ mio dovere ringraziare amministratori, dirigenti, iscritti e simpatizzanti per il grande lavoro svolto in questi anni ma, soprattutto, i tanti elettori che hanno creduto nella nostra Leader e futuro Premier, Giorgia Meloni, e nel suo progetto di governo e che hanno portato all’elezione in Senato di un nostro concittadino; Gianni Berrino, che con i suoi 154.651 voti siamo certi ben rappresenterà il nostro territorio nell’Aula del Senato, continuando a lavorare con la stessa dedizione, passione e competenza che lo hanno contraddistinto negli ultimi sette anni quando ha ricoperto l’incarico di Assessore in Regione e ancor prima quando è stato Consigliere, Assessore e vice Sindaco nel Comune di Sanremo. E proprio il Senatore Gianni Berrino parteciperà, assieme alla Consigliera regionale Veronica Russo, ad amministratori e dirigenti locali e provinciali, al gazebo di sabato prossimo, proprio per ringraziare l’elettorato ed assicurarlo che sia lui che il partito saranno costantemente presenti sul territorio, continuando ad essere un punto di riferimento per i suoi abitanti".

"Sabato – continua Graziano Pedante, vice portavoce cittadino di Fratelli d’Italia - sarà la prima volta che torniamo in piazza dopo le elezioni. Da sempre noi siamo tra la gente con gazebo o banchetti per ascoltare le loro richieste ed esigenze e per cercare di dare loro risposte: lo facevamo prima di ottenere questo straordinario successo e vogliamo farlo ancor di più ora che siamo il primo partito, con la consapevolezza che ci aspetta un compito importante e di grande impegno per il Paese e di riflesso per le comunità territoriali ma anche con la convinzione che questo risultato elettorale sia uno dei presupposti per poter fare bene e meglio". "Questo – conclude Consiglio – non è il punto di arrivo ma il punto di partenza e, soprattutto, è il tempo della responsabilità nei confronti dei tanti elettori che hanno riposto nel partito la loro fiducia e che per questo si aspettano risposte ed azioni concrete".