Ventimiglia: giovedì prossimo, discovering Clarence Bicknell al Museo 'Girolamo Rossi'

Inaugurazione del ventiquattresimo ciclo di conferenze 'Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri' al Forte dell'Annunziata, giovedì 27 ottobre prossimo con inizio alle ore 16.00.

Dopo due anni di forzato stop a causa della pandemia, ricominciano gli incontri organizzati dal Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi' in collaborazione con il Comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, dedicati quest'anno ai libri di Liguria e in particolare del Ponente Ligure, per riscoprire luoghi, paesaggi e personaggi.

L'incontro è dedicato a Clarence Bicknell nello stesso giorno del suo compleanno, era infatti nato a Herne Hill un sobborgo di Londra nel 1842, intende rileggere la vita e le opere di questo straordinario inglese che scelse Bordighera e l'estrema Riviera come patria di adozione da cui espandere la sua grande opera giunta proficua fino a noi.

Daniela Gandolfi e Giovanni Russo dialogheranno con Danila Allaria e Ivano Ferrando su un Bicknell meno noto, archeologo, botanico, artista, esperantista, illustrato di recente da due pubblicazioni edite dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Nella stessa occasione i Soci dell'Istituto potranno ricevere l'ultimo numero della rivista Ligures e rinnovare la propria quota associativa.

IL PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Giovedì 27 ottobre, ore 16.00: Discovering Clarence Bicknell. Oltre le incisioni rupestri. Interventi di Daniela Gandolfi, Giovanni Russo, Danila Allaria e Ivano Ferrando

Sabato 12 novembre, ore 16.00: L'immagine ritrovata. Ventimiglia e dintorni nei dipinti dell'Ottocento e primo Novecento. Erino Viola intervista l'Autore Giorgio Caudano

Sabato 26 novembre, ore 16.00: Lettere, poesie e scritti inediti di Lina Meiffret. Partigiana e letterata amica del giovane Calvino. Donatella Alfonso intervista le Autrici Daniela Cassini e Sarah Clarke

Sabato 3 dicembre, ore 16.00: Cultura e vita civile nel Ponente Ligure. Beatrice Palmero e Graziano Mamone intervistano l'Autore Saverio Napolitano

Per informazioni:

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia

tel. 0184.351181- museoventimiglia@gmail.com

www.marventimiglia.it