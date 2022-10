Sanremo: la Sinfonica e l'Orchestra del Goldoni insieme per un concerto a Residenza Julia

La casa di riposo del Gruppo Orpea Italia Residenza Julia di Sanremo si prepara ad ospitare un evento indimenticabile per gli anziani ospiti della struttura, per le loro famiglie e per tutto lo staff. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo, unitamente all’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, si esibirà sabato 22 ottobre alle 17.15, in un concerto sulla splendida terrazza vista mare della struttura. “Da Beethoven a Shor” è il titolo del concerto pensato per gli anziani.



I professori dell’Orchestra, diretti dal Maestro Sergei Smbatyan, si esibiranno in un programma unico e dal connotato artistico elevatissimo, riconoscibile e rassicurante per gli ospiti della casa di riposo, riempiendo di note, bellezza ed emozione il pomeriggio e l’anima di un pubblico inusuale, attento e partecipe. “Siamo onorati e molto felici di poter ospitare un evento per noi straordinario” racconta Federica Cozza direttrice di Residenza Julia.



“Per i nostri ospiti è un momento di aggregazione culturale unico. Ma non è il solo, siamo sempre alla ricerca di attività terapeutiche e di intrattenimento che rendano piacevole, oltre che stimolante, il soggiorno presso la nostra struttura. La mattina prima del concerto ospiteremo una giornata porte aperte per le famiglie degli ospiti presenti ma anche per chiunque voglia informarsi di come si vive qui da noi, dei servizi e delle attività che facciamo. Ringrazio tutti i grandi musicisti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno che renderanno questa giornata indimenticabile e Opera Music Management per aver reso possibile tutto ciò”.



“La musica ha un potere incredibile e siamo felici di poterla portare in una residenza per anziani” dichiara il Direttore Artistico Maestro Giancarlo De Lorenzo. “La musica, anche quella classica, è per tutti. Perché le note possono essere cura, conforto, stimolo, immaginazione. Il concerto del 22 ottobre è il nostro modo di essere solidali e vicini alle persone più fragili. Vogliamo fare un regalo alla città di Sanremo e ai suoi cittadini nel modo più consono per noi, suonando i nostri strumenti”.



Domani, all’ingresso della struttura sarà presente una delegazione di volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Sanremo e le Crocerossine militari che offriranno il servizio di misurazione pressione e rilevazione parametri ai visitatori e parenti che gradiranno.