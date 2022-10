Murat Çinar presenta a Imperia "11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia"

Domenica al C.s.a. La Talpa e L'orologio Murat Çinar, videomaker, fotografo e giornalista freelance, presenta il suo ultimo libro sulla resistenza civile dentro e fuori la Turchia, che racconta un'altra faccia di questo paese attraverso le storie di 11 persone che hanno voluto (oppure dovuto) lasciarlo.

Dal 2010 a oggi in tante e tanti hanno lasciato la Turchia per motivi politici o perché non si sentivano al sicuro: professori universitari, studenti, parlamentari, sindaci, avvocati, giudici, alti ufficiali dell'esercito, giornalisti, sindacalisti, attivisti dell'associazionismo e persino medici. Così è nata e cresciuta una nuova diaspora in Europa. Questo libro racconta gli ultimi 11 anni attraverso le storie di 11 persone. Persone che dopo il loro approdo in Europa non si sono fermate, ma hanno continuato a lavorare per creare un'alternativa al regime al potere in Turchia. Storie di immigrazione piene di difficoltà, ostacoli, discriminazioni ma anche accoglienza, empatia e affetto.

Murat lavora come giornalista in bilico fra Italia e Turchia dal 2011 e si occupa di geopolitica del Medioriente, diritti civili e movimenti popolari. Lavora principalmente per il Manifesto, per l'agenzia di stampa internazionale Pressenza e collabora con siti di analisi geopolitica come OGzero. Ha scritto 3 libri, questo è il più recente, un progetto editoriale finanziato tramite crowdfunding su Produzionidalbasso.

La presentazione del libro inizia alle 17 presso il c.s.a. La Talpa e L'orologio in via Argine destro 625 a Imperia e sarà seguita da un momento di confronto con l'autore e da aperitivo. Per info e prenotazioni contattare il 3792586130.