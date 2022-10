Ventimiglia: scatta questa settimana l'installazione delle 'Eco Isole', pronti anche i bidoni della differenziata domiciliare

La Teknoservice inizia già questa settimana l’installazione delle eco-isole informatizzate sul territorio di Ventimiglia. Sono già in magazzino, pronti per la distribuzione, anche i bidoni della raccolta differenziata domiciliare.

Nonostante i rinvii del Tar, il posticipo della partenza del servizio 'porta a porta', i ritardi nelle consegne dei fornitori dovuti ai problemi causati dalla guerra in Ucraina, continua il programma di investimenti dell’azienda sul bacino ventimigliese. Ad oggi, sono già 4 milioni di euro i fondi spesi per il solo acquisto di attrezzature personalizzate.

Non appena verranno completate le forniture sul territorio partirà anche la campagna informativa per la distribuzione dei kit per effettuare la raccolta differenziata in maniera conforme ai corretti principi ambientali. I kit 'Startup' contengono non solo gli strumenti utili alla differenziazione dei rifiuti, ma anche un esaustivo libretto informativo, che al suo interno presenta l’illustrazione delle varie tipologie di raccolta, le differenti frazioni di rifiuto e il relativo corretto conferimento, gli orari e gli indirizzi dei centri di raccolta, le modalità di ritiro degli ingombranti e degli sfalci.

L’opuscolo contiene infine anche il 'Riciclabolario', un vero e proprio dizionario dei rifiuti, catalogati dalla A alla Z ed associati al loro corretto smaltimento.