Ventimiglia, rigenerazione urbana: alla Marina la posa della prima pietra del nuovo cantiere “La Rocca” (Foto e video)

Si è svolta, questa mattina, la tradizionale “posa della prima pietra” del nuovo cantiere “La Rocca” presso la Marina di Ventimiglia alla presenza di Armando Biasi, vice presidente della Provincia di Imperia, di Veronica Russo, consigliera regionale, di Samuele de Lucia, commissario prefettizio di Ventimiglia, di Giovanni Battista Borea D’Olmo, amministratore delegato del porto Cala del Forte e di autorità civili e militari locali. A presentare il nuovo cantiere è stato il CEO di MDC Giuseppe Noto, assieme a Robert Thielen, Special Advisor to the Board della società.

"La posa della prima pietra nel cantiere de La Rocca è un momento emblematico che segna l’inizio in concreto della rigenerazione urbana “Marina di Ventimiglia” di cui siamo promotori" - ha spiegato il CEO di MDC Giuseppe Noto, che ha aggiunto - "Ora comincerà così a prendere forma il progetto di rilancio della città attraverso la rigenerazione di aree in stato di degrado, come questa, in strutture di alta gamma che ne ampliano l’offerta turistico-ricettiva".

L’intervento, che si inserisce nella più ampia rigenerazione urbana denominata Borgo del Forte, prevede la costruzione di un locale di alta gamma che sorgerà sul waterfront di Ventimiglia a ovest del complesso residenziale-alberghiero "Borgo del Forte" in via di autorizzazione. Un importante progetto alla Rocca che sarà reso possibile grazie a Marina Development Corporation (“MDC”), società attiva nello sviluppo di progetti immobiliari a destinazione mista ancorati a porti turistici, per il benessere e il tempo libero. “Il porto e il nuovo waterfront di MDC possono realizzare una grande sinergia, facendo di Marina di Ventimiglia una destinazione d’eccellenza del panorama italiano e internazionale. Insieme a MDC faremo un briefing ogni mese per perseguire l’obiettivo comune" - ha detto Borea D’Olmo, CEO di Cala del Forte.

La Rocca è parte di “Marina di Ventimiglia”, progetto di rigenerazione urbana presentato ad aprile 2021 da MDC, volto alla creazione di nuova destinazione residenziale e alberghiera sul lungomare della città del ponente ligure, dalla portata internazionale ma a vocazione italiana. L’investitore è il fondo BDF, gestito da Namira Sgr e di cui MDC è advisor. Incastonato tra le rocce sottostanti l’austero Forte dell’Annunziata, a cui deve il suo nome, affacciato sul nuovo porto turistico, il nuovo ristorante La Rocca diventerà il fiore all’occhiello di Borgo del Forte, in linea con l’intero progetto di riqualificazione del waterfront cittadino. Grazie alla sua posizione unica sul mare, all’elevata qualità dell’offerta enogastronomica e al design degli arredi, il locale esprimerà appieno il gusto dell’italianità, attirando una clientela locale e da oltre confine, amante del buon cibo. Il nuovo locale diverrà dunque un iconico punto di riferimento e di incontro attivo tutto l’anno, in cui sarà possibile sorseggiare i miscelati del momento nel lounge bar, consumare una ricca colazione, gustare un brunch d’autore e cenare sotto le stelle con una vista mozzafiato dalla costa della Riviera ligure a quella della vicina Costa Azzurra.

Il locale si svilupperà su due livelli e sarà dotato di grandi sale interne e ampie terrazze di oltre 600 metri quadrati, per un totale di 200 posti a sedere e una superficie complessiva di 1.450 metri quadri. Inoltre, un lastrico solare panoramico, interamente fruibile, sarà a disposizione degli ospiti, che potranno godere di una vista unica sul litorale ventimigliese e il neo porto turistico e la vicina Costa Azzurra. Un ascensore collegherà inoltre il ristorante direttamente al piano banchina del porto, dotato di ampi parcheggi pubblici; sarà possibile raggiungere la struttura anche a piedi, percorrendo la suggestiva passeggiata panoramica di duecento metri che costeggerà il complesso residenziale di Borgo del Forte.

La Rocca è la terza attività su otto legata al segmento della ristorazione promossa da Marina Development Corporation. A fare da apripista, ad agosto 2021, l’inaugurazione dell’Antica Gelateria d’Autore nel centro storico di Ventimiglia, a cui hanno fatto seguito, la scorsa estate, l’inizio lavori per il “Venti”, sempre in Città Alta nella zona di San Michele, e il “DRY Ventimiglia” sul lungomare di passeggiata Marconi.

MDC è anche advisor del fondo immobiliare “Pisa in Progress”, che ad aprile 2021 ha acquisito le aree edificabili circostanti il Porto Turistico di Marina di Pisa. Il lotto sarà interessato da un processo di rigenerazione urbana che, attraverso uno sviluppo immobiliare a destinazione ricettiva e residenziale, fungerà da volano per il rilancio del litorale pisano. MDC, che è Project e Development manager, ha appena depositato il permesso di costruire per la realizzazione dei primi tre lotti sul lato sud della marina.

Marina di Ventimiglia è il progetto di rigenerazione urbana per la città di Ventimiglia promosso da Marina Development Corporation, che prevede un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro da parte del fondo BDF, gestito da Namira Sgr e di cui MDC è advisor. Comprende più interventi su una superficie complessiva di 57.000 mq: il principale, Borgo del Forte, interesserà l’area della Marina San Giuseppe, alle spalle del porto turistico di Cala del Forte inaugurato la scorsa estate e di proprietà di Porti di Monaco. Qui sorgeranno un hotel 5 stelle - con palestra, centro benessere e ristorante – e appartamenti con terrazza destinati alla vendita. Del progetto fanno parte anche Club Italia, che prevede la trasformazione della palazzina «ex ACI» in un polo ristorativo di eccellenza, e Borgo del Forte Campus: un grande campus internazionale didattico-sportivo in area Campasso (40.000 mq), alle spalle dell’area naturalistica che sorge sulla foce del fiume Nervia, che ospiterà una piscina al coperto fruibile tutto l’anno, una palestra attrezzata, spogliatoi, servizi e una club house dedicata, oltre a un’area multifunzione per attività indoor/outdoor e alcuni campi da tennis, il tutto aperto al pubblico. Accanto al centro sportivo sarà realizzato un edificio a più livelli che ospiterà la scuola internazionale, cuore del Campus. A sud l’ex fabbricato-deposito delle Ferrovie, di circa 1.600 metri quadrati, sarà invece ristrutturato e adibito a centro congressi.

Marina Development Corporation (MDC), fondata nel 2020, fornisce servizi di consulenza e gestione immobiliare a investitori qualificati per lo sviluppo responsabile di destinazioni connesse ai porti turistici nel Mediterraneo. MDC assiste attualmente il fondo “BDF” per lo sviluppo della Marina di Ventimiglia e il fondo “Pisa in Progress” per il progetto di rigenerazione urbana a Marina di Pisa, in entrambi i casi come Project e Development Manager.