Sanremo: sabato scorso il 60° anniversario della fondazione degli Chevalier de Provence (Foto)

Si è svolto sabato scorso, al Casinò di Sanremo, il 57esimo Chapitre Magistral d'Italie e contestualmente il 60esimo anniversario della fondazione degli Chevalier de Provence, la celebre confrérie bachique che fonda le sue radici nel 1962 a Nizza.

E' stata occasione, oltre che festeggiare questi due importanti anniversari per la vita dell'associazione, per fare i passaggi di grado di alcuni chevalier e dame. Il Grand Maitre Giorgio Cravaschino ha insignito i seguenti soci e socie dei titoli: Marilena Cozzi Dame Abbesse Magnanime, Salvatore Aliquò Chevalier Magnanime, Antonio Motosso e Giuseppe Garo Chevalier Magnanime Delegue.

Durante la cerimonia di conferimento dei titoli avvenuta al teatro del Casinò sanremese, c'è stato anche lo spazio per intronizzare sette nuovi chevalier e dame, sempre da parte del Grand Maitre Cravaschino coadiuvato dal Conseil Supreme, che entrano a fare parte della grande famiglia degli Chevalier de Provence. Si tratta di: Marika Poletti, Silvia Semeria, Anna Maria Blangetti, Antonella Francieri Mazzia, Matilde Mazzia, Andrea Di Blasio e la Dame d'Honneur Liliana Freschi.

In ultimo il consiglio direttivo ha tributato un riconoscimento al neo senatore Gianni Berrino, già ambasciatore e Chevalier d'Honneur degli Chevalier de Provence, per la sua elezione al Senato della Repubblica. Terminato il momento delle premiazioni e intronizzazioni, i numerosi Chevalier e Dame imperiesi, oltre ad altri soci provenienti anche dalla vicina Costa Azzurra, si sono spostati al ristorante del Roof Garden del Casinò di Sanremo per la cena di gala.