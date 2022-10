Sanremo: donna si prostituiva in casa e il proprietario le chiedeva 30 euro al giorno, denunciato per sfruttamento

Sfruttava l’inquilina che faceva prostituire e si metteva in tasca circa 800 euro al mese. Per questo un 57enne di Sanremo è indagato dagli agenti del Commissariato matuziano, per sfruttamento della prostituzione.

I fatti sono emersi il 3 ottobre scorso, quando gli agenti della ‘Volante’, sono intervenuti in un’abitazione per una lite e su segnalazione del 112. Nell’appartamento c’erano un uomo ferito al volto e la donna che denunciava il fatto che il primo l’avesse chiusa in casa.

La donna, una 46enne di origini genovesi, ‘esercitava’ il mestiere più antico del mondo, in una camera che era stata concessa dall’uomo, dietro il pagamento di circa 30 euro al giorno. Secondo la donna, inoltre, il 57enne avrebbe controllato il numero dei clienti ricevuti, calcolando la cifra giornaliera per l’affitto della camera in base agli introiti.