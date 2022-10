Pontedassio, scontro sulla Statale 28. Anziano tampona un'auto della Polizia: feriti due agenti

Incidente poco dopo le 12 in via Nazionale a Pontedassio, all'interno di una galleria. Un anziano alla guida di un'auto ha tamponato una volante della Polizia che si era fermata per soccorrere il conducente di un furgone che si trovava a bordo strada.

L'anziano non ha riportato ferite mentre i due agenti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo di media gravità. Sul posto il personale medico del 118 e i Vigili del Fuoco.

Il traffico ha subito rallentamenti sulla Statale 28 per consentire i soccorsi.