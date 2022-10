Una donna di 73 anni residente a Bordighera è morta, questa mattina a Bordighera, dopo una caduta in casa per cause ancora in via d’accertamento.

Secondo quanto appurato dai Carabinieri che stanno svolgendo le indagini, è stato il marito a trovarla in casa e a portarla in ospedale.

La donna, però, non ce l’ha fatta. Ora i militari della Compagnia bordigotta svolgeranno le indagini del caso per capire l’accaduto.