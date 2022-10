Sanremo: la 'My Home' salta una rata per 'Casa Serena', oggi vertice in Comune ma si attingerà dalla fidejussione

Incontro tra l’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri, questa mattina con i legali del Comune e con i responsabili degli uffici tecnici insieme alla Segretaria Generale, Monica Di Marco, per parlare del mancato pagamento di una rata, da parte della ‘My Home’, società che gestisce la Rsa di Poggio ‘Casa Serena’.

E’ la prima volta che la ditta non ha saldato una delle rate mensili da 147mila euro previste nell’operazione da circa 10milioni di euro, che ha visto l’azienda acquisire la casa di riposo matuziana. Il Comune attingerà dalla fidejussione che è stata fatta a suo tempo dalla ‘My Home’, anche se il mancato pagamento ha fatto scattare ovviamente un campanello d’allarme sul rapporto tra il Comune e l’azienda, già abbastanza turbolento per le note vicende dei mesi scorsi.

“Gli uffici si stanno attivando per rientrare del debito – ha detto l’Assessore Pireri – attraverso la fidejussione depositata. Al momento non abbiamo nessun altro tipo di informazione in merito e vedremo l’evoluzione dei fatti. Mettiamo all’incasso parte della fidejussione ma stiamo facendo le verifiche del caso. La cosa dovrebbe essere risolta a breve anche se a noi preme soprattutto dare il servizio migliore alle persone anziane ospiti della struttura”.