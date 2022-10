Coronavirus: tornano ad aumentare i nuovi casi, nella nostra provincia 233 nelle ultime 24 ore

Sono 1.737 i nuovi positivi covid in regione, come sempre in rialzo al martedì per i molti tamponi eseguiti, rispetto a ieri. Sono stati 233 nella nostra provincia, 306 nel savonese, 961 a Genova e 236 a Spezia.

Sono stati 9.540 i tamponi effettuati, dei quali 1.346 molecolari e 8.194 antigenici rapidi. Il tasso di positività è oggi in aumento al 18,20%, circa due punti e mezzo in più di ieri.

Oggi si registra un morto in regione (a Genova) e, in provincia di Imperia, sono ancora aumento i ricoverati: 30, ovvero 3 in più di ieri ma nessuno in terapia intensiva. In regione sono 241, uno in più di ieri e 7 (+1) in terapia intensiva.

Sono 9.676 le persone in isolamento domiciliare, 185 in meno di ieri.

In allegato il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni