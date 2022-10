Rally delle Palme: le zontiane di Ventimiglia, Bordighera e Sanremo sponsorizzano Valentina Briano ed Alice Poggio (Foto)

Anche sponsorizzare due rallyste può essere un ottimo modo per fare conoscere i nobili obiettivi di un club service. E cosi è stato per le zontiane dei club Ventimiglia/Bordighera (presidenti Gabriella Bodino e Gabriella Blancardi) e Sanremo (Fernanda Littardi), che hanno sponsorizzato Valentina Briano ed Alice Poggio, mamma e figlia, partecipanti alla ventitreesima edizione del Rally delle Palme a bordo della Suzuki Swift Boosterjet.

“Women Supporting Women”, donne che sostengono le donne e si adoperano per migliorare le vite di donne, ragazze e bambine in tutto il mondo. Questo l’obiettivo di Zonta che anche in occasioni sportive, come appunto quella del rally bordigotto, tiene a rimarcare l’importanza dell’advocacy, del proselitismo in una società dove purtroppo quando una donna raggiunge una carica di successo resta sempre un’eccezione.